少年池塘游泳「回家後喪命」　竟是染上食腦蟲！印度2月內第3例

▲喀拉拉邦一處類似少年游泳池塘的水域。（圖／翻攝YouTube／Shafeeq Mankada）

記者吳美依／綜合報導

印度喀拉拉邦（Kerala）一名14歲少年在池塘游泳消暑，卻感染食腦變形蟲「福氏內格里蟲」（Naegleria Fowleri，又稱阿米巴原蟲），緊急救治後仍不幸病逝，而這已經是該國2個月內的第3起致死案例。

紐約郵報等外媒報導，死者米德魯（Midrul）在科澤科德（Kozhikode）池塘游泳，回家後出現原發性阿米巴腦膜腦炎（PAM）症狀，儘管6月24日被緊急送醫救治，但仍於7月4日宣告不治。

印度近期還發生至少2起食腦變形蟲病例。5月21日，馬拉普蘭（Malappuram）一名5歲女孩病逝，6月25日，坎努爾（Kannur）一名13歲少女也因此喪生。

▲食腦變形蟲「福氏內格里蟲」（Naegleria Fowleri）。（圖／翻攝美國疾病管制與預防中心）

「福氏內格里蟲」（Naegleria Fowleri）是一種食腦阿米巴原蟲，在全球溫暖淡水水域都可以發現，包括湖泊、河流、溫泉、甚至是缺乏維護的游泳池。牠會從鼻腔一路進入腦部，並且開始破壞組織，引發原發性阿米巴腦膜腦炎，造成腦部破壞與腫脹，死亡率高達97%，通常在出現症狀一周內就會喪命。

原發性阿米巴腦膜腦炎的症狀包括頭痛、發燒、噁心、嘔吐、幻覺，之後會演變成癲癇與昏迷，最後死亡。不幸的是，由於氣候暖化，受汙染水域可能越來越普遍，不過牠無法在鹹水生存，也不會在人與人之間傳染。