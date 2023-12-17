譏柯文哲「柯米巴原蟲」　媒體人：1800張椅子變出萬人到場

▲柯文哲台南鹿峰夜市造勢 。（圖／翻攝柯文哲臉書）



記者張靖榕／綜合報導

遭到國、民兩黨夾殺的民眾黨，16日晚間再台南市尊王路舉辦《反貪腐 台南覺醒》造勢，正副總統參選人柯文哲、吳欣盈都到場，柯更喊出現場有上萬民眾力挺。對此，媒體人張禹宣諷柯根本逼觀光客「強迫中獎」成支持者，擺1800張椅子敢喊破萬人支持，「笑果十足」。

張禹宣直指柯文哲就是阿米巴原蟲一樣，「有人就擠，有縫就鑽」，簡直是「柯米巴原蟲」，更直呼自己終究是小看了柯文哲的「能屈能伸」。他說國民黨下令封柯的堅壁清野政策、站台禁柯令都無法擋住柯文哲，而柯文哲雖然無法去到國民黨的造勢場合，卻在路上攔截候選人移動行程，來個現場「巧遇」。

▲柯文哲和黃國昌在臉書PO出台南造勢空拍畫面。（圖／翻攝黃國昌臉書）



張禹宣表示，柯文哲在周末跑去台南觀光商圈鹿峰夜市辦造勢，等於全部的過路客都被「強迫中獎」變成支持者，現場只有1800張椅子卻被他喊出「支持者破萬人」，「笑果十足」。不只如此，他更在開場15分鐘就來個「巧遇」顏寬恒。

柯文哲一個箭步上去握住顏寬恒的手，接著親暱地雙手抓住顏上下打量他身上的「聖誕裝」，此舉等於突破了國民黨的禁柯令，在國民黨銅牆鐵壁中找到縫隙。柯團隊甚至突然喊出「顏寬恒凍蒜」，但顏隊伍的人都不敢出聲，只有顏寬恒禮貌地答應一兩句。

張禹宣嘲諷柯文哲，「一下像蔣經國、一下變陳定南，柯文哲說變誰就變誰，隨時能屈能伸」，而堅壁清野只擋得住正常人，「阻止不了無常勢、無常形的『柯米巴原蟲』。」