致死率85%！棘變形蟲已釀3死　美CDC警告「過敏族1習慣很危險」

▲過敏患者長期飽受鼻腔不適之苦。（示意圖／ETtoday資料照）



記者吳美依／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）本周發布報告示警，致死率高達85%的棘阿米巴變形蟲（Acanthamoeba）感染，可能與過敏族群經常使用的洗鼻器、鼻腔沖洗習慣有關。儘管極端罕見，但若使用一般自來水清洗鼻腔，仍可能帶來致命後果，呼籲使用煮沸開水、生理食鹽水或蒸餾水。

美國CDC官方期刊《新興傳染病》（Emerging Infectious Diseases）發布最新研究，關注1994至2022年的10起棘阿米巴原蟲感染病例，其中3人不幸死亡，「考慮到棘阿米巴原蟲感染的典型死亡率，存活的患者人數意外地高。」儘管無法確定患者們究竟如何感染，但所有人的免疫系統都較弱，並且經常沖洗鼻腔，7人藉此緩解慢性鼻竇炎，至少2人使用洗鼻器。

CDC引述2021年一份調查指出，約1/3美國成人錯誤認為自來水不含任何細菌或微生物，近2/3認為自來水可以安全地用於鼻腔清洗。CDC研究員、論文第一作者哈斯頓（Dr. Julia Haston）說，「我們發布這項研究，是因為希望人們意識到這種風險。」

▲棘阿米巴原蟲（又稱棘變形蟲）可能與沖洗鼻腔的習慣有關。（圖／翻攝cdc.gov）

許多過敏患者會使用洗鼻器、沖洗鼻腔，排出過敏原與其他煩人的污染物，藉此達到舒緩效果。市場研究也指出，美國洗鼻器使用在過去數十年激增，一部分是因為過敏及其他呼吸道疾病日益普遍。不過，儘管美國自來水符合安全飲用標準，仍可能含有低含量微生物，人們飲用或烹調後下肚，通常會被胃酸殺死，而不構成太大問題，但若直接用於其他目的，例如加濕器或鼻腔沖洗時，就可能造成危險。

棘阿米巴原蟲在自然環境中隨處可見，包括湖泊、河流、海水與土壤中，可能引發皮膚與鼻腔疾病，甚至感染腦部引發致命發炎。這種微生物也與一種非致命、但可能威脅勢力的眼部感染有關，有時會透過隱形眼鏡溶液汙染而導致。

1956年以來，美國公衛部門已經確認約180起棘阿米巴原蟲病例，大多數都無法確定如何感染，但在近幾十年的病歷回顧中，CDC越來越傾向認定與鼻腔沖洗的關聯性。