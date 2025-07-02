「單腳天使」徐又立裝上義肢！成功跟爸爸握手　父感動：等了12年

記者柯振中／綜合報導

12歲的女童徐又立出生時便沒有雙手、右腿，左腿上僅有3根腳趾頭，不過她積極正面的形象感染了許多人，又被稱為「單腳天使」。近日她裝上了義肢，出生12年來首次成功跟爸爸握手，父女間的交流感動7萬名網友。

據了解，又立剛出生時，有先天性右肺塌陷、橫膈膜發育不全等症狀，且三肢殘缺、僅有左腿，從小就需要穿著義肢復健，令父母感到心疼。

雖然又立與正常人略有不同，不過她仍舊相當樂觀、正向，在父母、醫護人員的幫助下努力復健，同時也積極向學，能夠用腳趾頭夾筆寫作業，筆跡相當漂亮，連總統賴清德2024年南下時，也稱讚她「非常勇敢」，希望她能將逆風成長的故事分享給更多人、鼓舞更多人。

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▲單腳天使徐又立12年來首次跟爸爸握手。（圖／翻攝臉書／徐家pasta）



又立的父親日前在粉專上分享，女兒最近裝上了新的義肢，仍在摸索、學習當中，但已經握住了他的手，「那一瞬間，我真的愣了一下。不是因為她做得多完美，而是她在主動學習怎麼碰觸這個世界。『我們等了12年』。」

又立的父親說，在握手的過程中，女兒握得很用力，甚至有點太過用力，因此他笑著說「輕一點～輕一點～再試一次看看」。而女兒聽得懂，也願意再試一次，「這是我們第一次的握手，但不是最後一次。我沒有什麼偉大的夢想。我只希望她可以慢慢學會，用她的方式，抓住她想要的東西。」

▲單腳天使徐又立12年來首次跟爸爸握手。（圖／翻攝臉書／徐家pasta）



影片曝光以後，吸引了7.6萬人按讚，許多網友對此感動直言，「又立還是跟小時候一樣可愛」、「好厲害的美眉，笑得好燦爛，家長也是樂觀積極，好榜樣」、「太感動了，好棒的又立科技越來越進步。你要加油唷」、「妹妹似乎很喜歡笑，似乎是個快樂的小孩」、「妹妹從出生都看著她長大，真的很感動呢！」