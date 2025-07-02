藍委魯明哲遭AI變聲衝罷免　台中男落網喊：練習試用影音軟體

▲桃園市中壢區藍委魯明哲遭罷團人士以AI變聲，企圖讓罷免過關，圖為魯明哲於疫情期間在總統府前留影。（圖／翻攝自魯明哲臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨籍立委魯明哲今年2月間遭桃園罷團成員以AI變造聲音，企圖讓罷免案過關，魯明哲服務團隊察覺後報案提告，桃園檢警成立專案小組調查，並向桃園地院聲請搜索票獲准，循線前往台中市南屯區某處租處查緝涉案王嫌到案，王嫌辯稱本案無他人指使且未獲利，僅單純練習試用影音編輯軟體之用，中壢警方訊後依偽造文書、妨害名譽函送桃園地檢署偵辦。

據指出，魯明哲服務處於今年2月間獲報桃園罷團LINE群組四處散佈「這是用AI模仿魯蛋聲音，聽起來有些回音，講到罷免都會頓一下，不知道能不能後製修改掉」，並上傳以魯明哲委員聲紋之深度偽造後製錄音，錄音內容為「各位鄉親，我是滷蛋，魯明哲無作為還亂刪預算，強制通過中配六改四，目標罷魯，一定成功」，魯明哲服務團隊隨即向中壢警分局報案，依違反公職人員選舉罷免法第104條報案提告。

本案經警方報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，以魯明哲委員聲紋之深度偽造後製錄音2個檔案，由桃園市警局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊協助製作公文，並2月間將上揭數位證物送往刑事警察局科技研發科進行深度偽造鑑識工作，同時專案小組於2月25日向桃園地院聲請搜索票獲准，2月26日前往台中市南屯區某處租屋處查緝涉案人王嫌到案。

專案小組偵訊時，王嫌坦承犯行，但辯稱本案無他人指使且未獲利，僅單純練習試用影音編輯軟體之用，另還主動在警方全程錄音錄影下刪除本案2件雲端音檔等證物，警方訊後依偽造文書、妨害名譽函送桃園地檢署偵辦。