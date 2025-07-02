不忍了！桃園罷團廣告濫用照片　萬美玲控告第4選區領銜人

▲針對桃園霸團近日在公車等廣告陸續刊登罷免立委萬美玲廣告，萬美玲質疑霸團濫用其肖像誤導選民，今天透過律師向警方提告。（圖／萬美玲服務處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

鑑於桃園罷團近日在公車、廣告牆刊登罷免藍營立委廣告，國民黨第四選區藍委萬美玲質疑有心人士非法竊用及變造肖像，且散布不實選舉廣告文宣，今天透過律師向桃園警方提告第四選區罷團領銜人鄧永城，涉嫌違反公職人員選舉罷免法，桃園警方已通知到案說明。另一方面，罷團第一選區領銜人牧師陳曉煒也是下廣告者，警方也已通知到案說明，協助釐清相關案情。

桃園市第四選區藍營立委萬美玲服務處今天（2日）指出，針對有心人士非法竊用及變造萬美玲立委肖像，散布不實選舉廣告文宣提出嚴正聲明，選舉與罷免本應在公平競爭、相互尊重的基礎上進行，舉凡一切宣傳與動員，均應符合法律規範，近半年來，面對惡意抹黑、抹紅與汙衊誹謗，萬美玲始終包容以對，選擇用問政成績與服務實績來回應，期盼在民主社會中以理性對話，取代仇恨攻訐。

但最近罷團卻在公車、LED廣告牆濫用肖像等舉動，已逾越民主底線與法律紅線，未經萬美玲本人授權，就即擅自變造肖像照片製作不實文宣及廣告，意圖混淆視聽、誤導投票意向，來達到罷免目的，此種行為與詐騙集團無異。因此透過律師向桃園警方提告，依涉及《公職人員選舉罷免法》第104 條「意圖使人被罷免而散布不實圖文影像」及刑法309、310條公然污辱與誹謗等犯罪行為，足以誤導社會大眾，破壞選舉罷免之公平性。同時籲請有心人士立即停止相關侵權與違法行為，下架非法文宣與廣告。

桃園罷團第一選區領人牧師陳曉煒今則在臉書發文，今早有2位偵查員按門鈴，通知他到分局做筆錄，因有立委把上罷免看板廣告公司、屋主、簽名的領銜人也都告了一輪，想要形成寒蟬效應，想要製造恐懼；但據了解，萬美玲僅對第4選區領銜人提告，並未對陳曉煒、廣告公司、屋主提告，警方先通知證人，再請被提告對象到案。

▲桃園罷團第一選區領銜人陳曉煒牧師今天下午到桃園警分局，進入分局前接受媒體採訪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳曉煒今天下午進2時許抵達桃園警分局，他說，今早準備出門時，突有2名桃園警方偵查員來送通知書，因此下午就到桃園警分局說明，在此之前，已知道廣告公司有收到同樣調查，現在證實是立委萬美玲提出告訴，早在2、3週前已收到消息，國民黨可能會用大量訴訟策略，讓領銜人、支持民眾產生寒蟬效應，譬如北市王鴻薇不只提告罷團，也提告領銜人、甚至連施工的工人都成為被告，希望桃園市立委不要做這樣的事，讓公民在最後這段時間，可以屬於公民權的罷免活動順利完成；此外，霸團第四選區領銜人鄧永城透露，預計5日上午會協同律師前往警局說明。