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大陸 大陸焦點 特派現場

「盜版Labubu」像賣菜一樣擺攤賣　賣家嘆：訂單變少生意難做

▲整條路上都是販售盜版Labubu。（圖／翻攝自微博）

▲整條路上都是販售盜版Labubu。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

泡泡瑪特（Pop Mart）的角色Labubu系列受到全球多位明星的喜愛而爆紅，一度出現線上線下均供不應求的情況，同時也刺激盜版產業的發展。不過多名販售盜版Labubu的賣家卻表示，近期因訂單變少了，大家都拖著貨到路邊賣，生意比往日難做許多。

據《紅星新聞》報導，河北衡水市棗強縣大營鎮一條100多公尺的街道上，聚集了數百個擺攤賣家，每人拿出幾個大袋子展示商品，來往顧客幾乎把路堵死，和一般市場的差別是，這裡每個攤位上擺放的「Labubu」價格，只有正品的幾十分之一，也就是說「都是盜版」，從一代到三代，各種顏色，還有多種限量款，在這裡都能看到。

▲▼盜版Labubu隨地擺攤賣。（圖／翻攝自微博）

▲▼盜版Labubu隨地擺攤賣。（圖／翻攝自微博）

▲各式各樣的盜版Labubu。（圖／翻攝自微博，上同）

這個知名皮毛產地，如今似乎已成為「盜版Labubu」產地之一。街上的每個賣家都表示，自己有工廠或家庭工坊，還有賣家說如今當地是「全民Labubu」。

由於日前Labubu熱度下降，當地進場的工坊越來越多，訂單減少的賣家只能出來擺攤兜售。賣家表示，這個「Labubu大集」誕生於十幾天前，目前還沒有受到官方檢查。

▲當地以皮草出名，有店家順便做起盜版Labubu生意。（圖／翻攝自微博）

▲當地以皮草出名，有店家順便做起盜版Labubu生意。（圖／翻攝自微博）

賣家介紹市集的價格，小體型的一代、三代價格在7至8元左右（人民幣，下同），幾個大體型的「Labubu」售價80元到120元不等，一次購買的數量較多，價格還有浮動空間，這個價格不僅遠低於正品，與6月初Labubu最火熱時盜版的價格相比，也下滑十分明顯，有賣家表示，至少下滑一半。

▲▼盜版Labubu隨地擺攤賣。（圖／翻攝自微博）

▲▼盜版Labubu隨地擺攤賣。（圖／翻攝自微博）

▲▼盜版Labubu隨地擺攤賣。（圖／翻攝自微博）

▲盜版Labubu隨地擺攤賣。（圖／翻攝自微博）

一名老闆感慨，「這幾年皮毛生意不太景氣，大家都在想新的出路，今年看到Labubu火熱後，大家就都開始做這款玩具。」他從上個月初訂單排滿、延期，到現在只能出來擺攤銷售招攬生意，價格也一落千丈。

另一名老闆表示，她進場時，市價在12、13元左右，現在只能賣不到十元，幾乎要賠本，「如今，隨著Labubu熱度下降，外地商家訂單量大幅縮水，本地入場製作的商家則越來越多，導致生意越發困難。」

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