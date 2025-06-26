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大陸 大陸焦點 特派現場

抓不完！中國海關大戰盜版Labubu　官方無奈：每天抓到無法自拔

▲中國海關無奈抓盜版Labubu。（圖／翻攝自微博）

▲中國海關連日抓盜版Labubu，一臉無奈。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

泡泡瑪特人氣角色Labubu系列在全球爆紅，導致線上線下實體店都出現「一BU難求」的情形，同時也刺激仿冒品產業的成長。中國多處海關連日發布「大戰盜版Labubu」的相關訊息，更直呼「抓不完，根本抓不完」，天天都能抓到上萬隻Lababa、Lafufu，令人員們相當無奈。

綜合陸媒報導，廈門海關、北京海關、杭州海關等連續多日攔截上萬個盜版Labubu，令海關官方在發布通報時，相當無奈寫下標題，「兩萬個BUWAWA（布娃娃），沒一個LABUBU」、「抓不完根本抓不完」、「每天沉浸在抓Lafufu中，無法自拔」、「10名旅客大 LABUBU被查」、「逮捕雖晚但到」、「Lafufu銷售3萬+」、「你叫假布布」、「海關發布布？不，海關不發布布，海關查假布布」、「你不是拉布布，你像容嬤嬤」。

▲盜版Labubu被海關攔下。（圖／翻攝自微博）

▲盜版Labubu被海關攔下。（圖／翻攝自微博）

這些申報為「無品牌玩具」的貨物外包裝上，印有時下熱門的「POP MART」、「Labubu」的商標標識。現場關員初步判斷，這些玩具涉嫌侵權，經聯絡權利人，確認均為侵害相關商標權的貨物。多起相同案件正在進一步調查中。

▲▼中國海關大戰盜版Labubu。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國海關大戰盜版Labubu。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國海關大戰盜版Labubu。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國海關大戰盜版Labubu。（圖／翻攝自微博）

▲中國海關官方通報標題。（圖／翻攝自微博，上同）

Labubu作為泡泡瑪特旗下熱門IP，以獨特「醜萌」設計引發全球搶購潮。正品供不應求導致價格飆漲（原價594元盲盒炒至2000元以上，人民幣），催生大量侵權仿製品和走私行為。

光是2025年6月，全中國海關查獲侵權Labubu商品超過12萬件，涉及盲盒、絨毛玩具、鑰匙圈等類別。

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