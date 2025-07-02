竹北駕駛突開車門！女騎士遭擊落頭撞地成植物人　法院判刑8月

記者劉人豪／新竹報導



一名莊姓女機車騎士，2024年5月行經新竹縣竹北中正西路一段時，突然遭遇停在路邊的轎車徐姓駕駛打開車門，結果機車與車門相撞，導致莊女當場摔落在地，至今仍意識不清而住院接受治療中，新竹地院依過失致重傷害罪，判處徐男有期徒刑8月。

根據事發影片顯示，一名機車騎士行經該路段時，突然遭遇停在路邊的轎車駕駛打開車門，結果機車與車門相撞，騎士遭受撞擊後被彈飛到對向車道，頭部疑似直接撞擊地面，畫面讓人觸目驚心，轎車駕駛也在開門後發現闖禍，朝向騎士走去。

▲竹北一名騎士被路邊停車的駕駛開門擊落。（圖／翻攝臉書《新竹爆料公社》）

判決指出，2024年5月14日，徐男駕駛自小客車停在中正西路車道路肩時，自駕駛座開啟車門，莊女騎乘機車直行而來，因閃避不及即撞上車門，導致莊女創傷性顱內出血，至今仍意識不清而住院接受治療中，其治癒恢復意識之可能性極低。鑑定會鑑定結果認徐男在路面邊線外停車開啟車門，未注意其他車輛並讓其先行，為肇事原因。

法院審酌，徐男輕忽行車規則，駕車行駛於路上，對於道路交通安全應謹慎注意，提高警覺，竟疏未注意致生本案事故，因雙方就和解金額認知差距過大致未能達成和解，依過失致重傷害罪，判處徐男有期徒刑8月。