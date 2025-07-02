到長官家餐敘竟逞色慾！軍人闖少女臥房兩度侵犯　重判7年10月

▲高雄一名田姓軍人到長官家吃飯喝酒，竟性侵長官的女兒。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名田姓軍人到長官家餐敘，竟在酒後闖入長官未成年女兒的臥室，性侵少女得逞。長官得知後報警處理，田男雖道歉並想調解，但長官請求法院重判。橋頭地院審理，法官依田男犯現役軍人對未滿14歲之女子犯強制性交罪，處7年10月徒刑，可上訴。

判決指出，田男原為現役軍人，2024年5月10日晚間7時許，他到長官家餐敘，竟在喝酒後於深夜1時30分許，闖進長官女兒的臥室，撫摸少女的胸部和腹部逞慾，經少女反抗才離去，但田男仍不死心，隨即又返回臥室，強行性侵少女得逞。經少女向父親哭訴並報警處理，田男也在同年月14日火速退伍，結束約12年的軍旅生涯。

審理時，田男坦承犯行，田男律師辯稱，田男平日素行良好，因「酒後衝動、愛慕少女」而犯本案手段還算平和，且田男家境不寬裕，仍有賠償少女的意願，認為田男情堪憫恕，希望能依刑法第59條減刑。

不過法官認為，少女在警詢時表示「案發後，我一直覺得身體不乾淨，心情很鬱悶，一直回想這件事情，覺得害怕」，可見已身心受創，而田男雖在當日便向少女傳訊致歉，也希望能和少女調解，但雙方並未達成共識，少女父親也要求從重量刑，可見田男並未取得受害者的原諒，並不符合減刑條件。審酌田男目前從事海事工程、日薪約2000元等情，依他犯現役軍人對未滿14歲之女子犯強制性交罪，處7年10月徒刑。可上訴。