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分科考倒數！考生怕腸胃失控、家長忙備餐　考前備餐比考場還刺激

▲▼統一入學測驗今起一連兩天舉行，考生共計8萬956人，圖為台科大考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲大學入學分科測驗進入倒數階段。（圖／資料照）

記者楊智雯／綜合報導

七月將到來，對高中生與家長而言，是緊張指數直線上升的時刻，大學入學分科測驗，也就是俗稱的「分科考」，已正式進入倒數階段的戰場，學生和家長都在煩惱午餐怎麼處理，對考生來說是腦力與體力的極限挑戰，也有部分家長從清晨五點就起床開始忙碌，為孩子準備每一餐，務求萬無一失，不但考前一週開始適應飲食模式，考試當天「考生午餐要吃什麼？」更是成了搜尋榜上的熱門問題。

許多考生在社群分享自身經驗，考試當天最怕腸胃出狀況，因此飲食選擇偏向「簡單、熟食、好消化」，有考生說「早餐吃飽一點，但不能太撐，怕考到一半想上廁所」，也有考生考前調整成五點先吃早餐、再小睡一會兒、確保排便順暢後再出門，有家長也分享：「我家孩子考學測那兩天，早午餐都吃白吐司配紅茶，雖然單調，但完全沒出狀況」，根據考生的說法是簡單吃，避免節外生枝！

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夏天氣溫高，午餐吃什麼？便當腐敗風險高，也讓不少家長傾向選擇鹹口味的飯糰、烤吐司、地瓜配蛋等低水分、高穩定性的組合，「三明治裡的美乃滋完全不敢吃，太熱了，很容易壞掉。」老師都要提醒學生避開蛋奶醬料、溏心蛋、生菜沙拉等生食類。

此外，中午吃太多澱粉也可能造成血糖上升、下午昏昏欲睡，若是自備便當，可提早一至兩週先進行「模擬測試」，吃預定食物後觀察是否舒適，若需外食，也可事前到考場附近勘查店家，記得只吃現煮熟食、不碰生冷或新嘗試的料理。

▲▼分科考,大學,鄒瑋倫中醫師。（圖／鄒瑋倫中醫師授權）

▲京華中醫鄒瑋倫中醫師分享味考生設計的「應考飲食」，她推薦「名列子飲」搭配仙女紅茶冰冰喝。（圖／鄒瑋倫中醫師授權，下同）

針對這類「大考吃什麼」焦慮，京華中醫鄒瑋倫中醫師近日在社群分享了她為分科考生設計的「應考飲食」，引發不少共鳴，她推薦一款稱為「名列子飲」的茶飲，也就是手搖飲店常見的小紫蘇茶，搭配仙女紅茶冰冰喝，在讀書時、考場都是很好的舒心飲料，不僅清涼去燥、還富含亞麻酸，有助於腦部與神經系統的穩定，此外，名列子也具有抗發炎、促進腸胃蠕動、降脂減重等多重益處，是考前腸胃容易緊張、食慾不振時的理想選擇，鄒醫師表示，這款茶飲不僅能幫助活化大腦、減緩壓力，也兼具降溫與補水效果。

▲▼分科考,大學,鄒瑋倫中醫師。（圖／鄒瑋倫中醫師授權）

▲考試當日可能高溫高濕，她親自示範「快速飯糰」做法。

考試當日可能高溫高濕，她更親自示範「快速飯糰」做法，將白飯混入毛豆、芝麻鹽、蛋鬆與海苔搓成飯糰，即可快速完成芝麻鹽毛豆海苔飯糰，不僅富含電解質與蛋白質，還能避免高溫造成的食物劣變。

分科考這場馬拉松，不只是拚實力，更要拚穩定，無論是考生自身的備戰，還是家長的用心備餐，吃得剛剛好、避免因飲食影響狀態，才能在關鍵時刻全力衝刺，發揮最佳表現、無後顧之憂。

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