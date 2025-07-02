「海嘯」直衝眼前？葡萄牙沙灘上演末日場景　專家解釋了

▲葡萄牙北部海灘，出現宛如海嘯的「捲軸雲」。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

葡萄牙北部出現奇景，人們在布瓦科斯海灘（Praia de Buarcos）遊玩，一抬頭竟目睹「海嘯」鋪天蓋地而來，彷彿末日災難即將到來。專家解釋，這其實是一種名為「捲軸雲」的罕見自然現象。

根據影片，捲軸雲宛如一道聳天高牆，幾乎快要遮住太陽，還伴隨著陣陣強風，出現在熱鬧的海灘上空。網友們紛紛表示，「太瘋狂了，就像電影裡的海嘯！」、「彷彿葡萄牙上方有一場真正的海嘯」、「看起來很嚇人，但也很酷。」

This cloud rolled in like an actual tsunami over Portugal.



It's actually called a roll cloud.pic.twitter.com/0MA27DS4ia — Massimo (@Rainmaker1973) June 30, 2025

歐洲新聞與當地媒體報導，捲軸雲6月29日出現在葡萄牙北部海岸，延伸超過90英里（約145公里），從孔迪鎮（Vila do Conde）到菲蓋拉-達福什（Figueira da Foz）都可以看到。當天葡萄牙氣溫超過107 °F（約41.7 °C），還有暴雨、雷雨及冰雹。

It was nuts to have experienced this rolling cloud in the north of Portugal. Felt like a tsunami out of a movie! ????

Apparently it was 150km long, stretching from Figueira da Foz all the way up to Vila do Conde, which is close to where I was. pic.twitter.com/BOnr4knsJe — Helder (@HelderHP) June 30, 2025

一些人對這幅奇景感到興奮又讚歎，但也有人擔心這是海嘯發生的前兆。

美國國家氣象局（NWS）解釋，捲軸雲是一種低空、管狀，並且相對稀有的弧狀雲（arcus cloud），通常與即將到來的雷雨有關。雷雨鋒面推送冷空氣，迫使溫暖潮濕空氣迅速凝結成雲，但這團雲有時會像是被「困住」一樣，開始沿著水平方向滾動與旋轉。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）氣象學家科菲迪（Stephen Corfidi）也曾向《國家地理雜誌》表示，捲軸雲通常與雷雨有關，「可以持續數小時，延伸數百英里」。