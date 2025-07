「海嘯」直衝眼前？葡萄牙沙灘上演末日場景　專家解釋了

▲葡萄牙北部海灘,出現宛如海嘯的「捲軸雲」。(圖/翻攝X)

記者吳美依/綜合報導

葡萄牙北部出現奇景,人們在布瓦科斯海灘(Praia de Buarcos)遊玩,一抬頭竟目睹「海嘯」鋪天蓋地而來,彷彿末日災難即將到來。專家解釋,這其實是一種名為「捲軸雲」的罕見自然現象。

根據影片,捲軸雲宛如一道聳天高牆,幾乎快要遮住太陽,還伴隨著陣陣強風,出現在熱鬧的海灘上空。網友們紛紛表示,「太瘋狂了,就像電影裡的海嘯!」、「彷彿葡萄牙上方有一場真正的海嘯」、「看起來很嚇人,但也很酷。」

歐洲新聞與當地媒體報導,捲軸雲6月29日出現在葡萄牙北部海岸,延伸超過90英里(約145公里),從孔迪鎮(Vila do Conde)到菲蓋拉-達福什(Figueira da Foz)都可以看到。當天葡萄牙氣溫超過107 °F(約41.7 °C),還有暴雨、雷雨及冰雹。

It was nuts to have experienced this rolling cloud in the north of Portugal. Felt like a tsunami out of a movie! ????

Apparently it was 150km long, stretching from Figueira da Foz all the way up to Vila do Conde, which is close to where I was. pic.twitter.com/BOnr4knsJe