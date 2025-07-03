快訊／「360萬閃兵失敗」扯出案外案！王大陸首開庭　3律師陪現身

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

33歲知名藝人王大陸先前爆出砸錢找「閃兵集團」幫躲兵役，案件曝光後，檢警進一步調查發現案外案，王大陸涉嫌非法查個資。新北地院3日針對個資案開庭，稍早王大陸首度現身了。

▲王大陸出庭。（圖／記者陳以昇攝，下同）

根據檢方調查，王大陸因為長期在境外，沒有辦法親自在台灣就診，便以360萬元委託閃兵集團的陳姓主嫌代為處理逃兵事宜，還將身分證、健保卡直接交給陳男，而李男則是持王大陸的健保卡冒名到醫院就診，後來因為王大陸的時間不易配合，加上陳男2025年1月間入監，才沒能成功逃兵。王大陸2025年2月間明知雙證件沒有遺失，又假稱遺失向戶政事務所、健保署申請補發，進而取得身分證及健保卡。

而閃兵案曝光後，檢方查出案外案，王大陸因為懷疑陳男擺爛不幫他處理閃兵事宜，尋求富二代好友游翔閔協助，游在今年2月13日連絡上與他交情好、時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮，表示將帶王去報案，因此游、王在同天下午3時34分前往刑大。劉男為了查詢陳男個資，在登入智慧分析決策支援系統後，於查詢用途欄登載「妨害秘密；協助北投分局偵辦員警洩密案」，查出陳男詳細個人資訊後再拿手機拍下，傳給游男。

檢警偵辦後，又追出案外案，發現王的女友闕沐軒在直播時遭潘姓男子詐騙400多萬元，但潘僅入監服刑，未賠償損失，因此在王大陸幫助下又找上游，詢問是否有管道可以找到潘的家人要討債。為此，游又委託四海幫堂主、綽號為「小阿俊」的陳子俊，透過另名陳姓男子「買個資」，最終以1500元代價購入潘男家人的個資，由游回報給王、闕情侶檔。

新北地院3日針對此案開庭，先前游翔閔、陳子俊以及陳子俊的陳姓小弟3人皆坦承犯行，請求法官改簡式審判程序，並安排調解補償被害人，王大陸則於3日下午2時20分左右抵達新北地院，只見他在3名律師的陪同下一身黑衣、黑褲首度現身開庭。

▲▼ 王大陸閃兵扯出案外案，3日開庭。（圖／記者湯興漢攝，下同）