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熱浪狂襲歐洲！　西班牙飆46°C「恐成最熱6月」

▲▼法國巴黎民眾戲水消暑。法國高溫。歐洲熱浪。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎民眾戲水消暑。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

歐洲熱浪持續發威，多國發布高溫警報，西班牙南部所受到的影響最嚴重，還出現46°C的破紀錄高溫。不過，酷暑預計還會持續數日，法國、德國、英國、義大利的氣溫恐怕進一步攀升，部分地區要到周中才會稍微降溫。

CNN與BBC等外媒報導，歐洲大部分地區遭到熱浪襲擊，西班牙南部、該國第4大城塞維利亞（Seville）與鄰近地區都飆到45°C左右，小鎮「埃爾格拉納多」（El Granado）28日測得46°C高溫，可能成為有紀錄以來最熱的6月。

在巴塞隆納（Barcelona），一名婦女28日完成道路清潔的輪班工作後死亡，而當時氣溫非常高。地方當局正在調查她的死因。

▲▼西班牙高溫警報。歐洲熱浪。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙南部遭到熱浪襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

除此之外，葡萄牙、義大利、克羅埃西亞部分地區發布紅色高溫警報。西班牙、法國、奧地利、比利時、波士尼亞與赫塞哥維納（Bosnia & Herzegovina）、匈牙利、塞爾維亞、斯洛維尼亞和瑞士等地區則有多地發布琥珀色警報。

義大利急診醫學會副會長瓜里諾（Mario Guarino）指出，近期中暑病例「顯著上升」，主要影響長者、癌友、街友。為了因應熱傷害，那不勒斯科利醫院（Ospedale dei Colli）設立「中暑緊急處理通道」，讓患者能更快接受冷水浸泡等關鍵治療。北部的波隆那設置7處「氣候避難所」，提供冷氣與飲水。羅馬則向70歲以上長輩開放市立游泳池免費入場。

葡萄牙首都里斯本一名藥師向《路透社》表示，儘管反覆呼籲民眾，中午高溫時段「避免外出」，仍接獲一些中暑與曬傷病例。

▲▼義大利高溫。歐洲熱浪。羅馬。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利多地設立專區，應對熱傷害。（圖／達志影像／美聯社）

除了西歐以外，東歐巴爾幹半島也遭高溫肆虐，多地氣溫突破40°C。塞爾維亞創下19世紀有紀錄以來的最高氣溫，斯洛維尼亞28日測得史上最熱的6月的氣溫，北馬其頓27日飆升至42°C。

英法德義恐怕還要面臨多日燠熱天氣，英國多地目前已經發布黃色與橙色高溫警報，倫敦30日的氣溫預估高達35°C。

氣象專家指出，這一波熱浪是因為大片高壓區籠罩，導致乾燥空氣下沉並升溫。隨著高壓區東移，高溫也將向北東蔓延。

 
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