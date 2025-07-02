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「法國學者」稱蕭美琴捷克險遭攻擊是假新聞？　 真實身份曝

▲▼我副總統當選人蕭美琴3月應捷克參議院院長韋德齊（Milos Vystrcil）邀請訪問布拉格。（圖／翻攝自X／@Vystrcil_Milos）

▲蕭美琴去年3月應捷克參議院院長韋德齊（Milos Vystrcil）邀請訪問布拉格。（圖／翻攝自X／@Vystrcil_Milos）

記者陶本和／台北報導

捷克軍事情報局日前證實，副總統蕭美琴去年（2024）訪問捷克期間遭中國外交人員尾隨，甚至預謀「車輛衝撞計畫」。對此，中方外交部否認外，台灣內部包括國民黨立委廖先翔、媒體人趙少康等，都批評此為假新聞；而在國際上，也有所謂的外籍教授，進行相同敘事，以「外國學者」頭銜進行操作。

一位涉外官員表示，近日某家協力媒體引述，所謂法國學者質疑蕭美琴在捷克險遭中共攻擊為「假新聞」；不過，相關單位細究之後發現，這位「法國學者」，其中文名字為「蘇哲安（Jon D. Solomon）」，是一位退休教授，多年來長期在立場親近的中方媒體傳散北京相關的敘事。

這位人士表示，從蘇哲安的個人社群媒體也可以發現，他時常轉載臉書親中名嘴、學者、媒體人的文章，是北京和其協力者經常引用的管道之一。

從相關的公開資訊可以注意到，蘇哲安過去在2019年香港運動中，出版名為《香港反送中運動左翼敗北的系譜：翻譯、轉型與邊界》一書。這位官員說，他抹黑攻擊在香港街頭爭取自由的年輕學生是「混淆概念」，誤把「主權＝自由」、「解放＝光復」等，意指香港年輕人出來爭取自由是因為香港還沒「解除殖民」，言論離譜而且是反自由。

這位人士指出，點開蘇哲安的社群媒體，也可以注意到他長期引述統派學者盧倩儀等人文章，這些人就是2023年假反戰為名，無視中國威脅台灣及區域而引發各界批評為「紅統」的人士。

涉外人士表示，這些人將台海情勢緊張，歸咎於美國的挑釁，將台灣強化國防指為軍事擴張，要求削減軍費，用所謂的「止戰」主張，正當化中國武力擴張的乖張言行，卻是這位「學者」大為推崇的內容。

事實上，蘇哲安畢業於中文系，曾經在台灣香港等地謀求發展，在淡江等學校擔任助理教授等職，依據淡江官網顯示，當時開設的課程為「健康與休閒未來」、「社會未來」、「政治未來」、「法文作文」。根據交通大學官網顯示，蘇哲安曾經教授名為「人種差異佈置」的短期課程。

事實上，蕭美琴險遭攻擊一事，多家國際媒體以頭版報導，並對中國行為表達譴責與關注，而美國眾議院外交委員會與中國特別委員會分別發表聲明，批評中方行為是「赤裸裸的政治脅迫」、「犯罪行徑」，強調「這不是外交，而是脅迫」等。

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