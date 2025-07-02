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川普暗示要「遣返馬斯克回南非老家」　想讓DOGE反咬特斯拉

▲▼美國總統川普11日在馬斯克陪同下，買了一輛特斯拉Model S，展現對於盟友的支持。（圖／達志影像／美聯社）

▲特斯拉執行長馬斯克、美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國總統川普週二表示，會考慮將特斯拉執行長及SpaceX創辦人馬斯克遣返南非。此言論源於馬斯克近日猛烈批評川普推動的「大而美」減稅法案。

綜合外媒報導，川普在白宮接受媒體訪問時指出，政府效率部（DOGE）或將調查馬斯克所獲取的政府補助。該部門曾由馬斯克領導，但他已於今年5月底辭職。

當被問及是否會將馬斯克遣返時，川普回應，「我不知道，我們得看看」。川普更進一步說，「我們或許得讓DOGE去盯著馬斯克。你知道DOGE是什麼嗎？DOGE就是隻怪物，它可能得回去把馬斯克吃掉，他拿了很多補助。」

川普指控馬斯克不滿法案刪除了支持電動車的條款，因此展開攻擊。他強調，「馬斯克失去了電動車補助而不高興，但我告訴你，他可能會失去更多，馬斯克恐怕會失去比這更多的東西。」

川普於前一天在其社交平台Truth Social上也發表類似言論，稱「馬斯克獲得的補貼可能比歷史上任何人都多，而且要是沒有補貼，他很可能就得關閉公司，回南非老家了」，「火箭、衛星和電動車都停產了，我們國家就能省下一大筆錢了」、「或許我們應該讓DOGE好好想想這件事？能省下大錢。」

馬斯克曾是川普2024年競選的最大金主，並在川普初任總統時頻繁出現在其身邊，但雙方上月因法案問題公開決裂。馬斯克近期重申對共和黨的批評，指責其背離推動美國成為電動車及清潔能源領導者的努力。

然而，馬斯克雖出生於南非，但早於2002年入籍美國，除非當年有詐欺或重大虛假陳述行為，被法院撤銷公民身份，否則不會被驅除出境。

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