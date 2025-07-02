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從健康吃出美味！晨光GOLD生土司系列榮獲全球純粹品味評鑑三星大獎　每一口都是國際肯定的好味道

▲▼晨光GOLD高纖生土司,高纖,膳食纖維讓,健康。（圖／業者提供）

▲高纖也能柔軟好吃！「晨光GOLD高纖生土司」特選配方＋生湯種工法，讓每一口都是蓬鬆Q彈的享受（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

現代人健康意識抬頭，對早餐與主食的要求越來越高，不僅要好吃，更要吃得健康又安心，在追求成分單純的同時還要兼具營養美味；7-ELEVEN一款人氣生土司致力於實現健康與美味雙滿足，每次一上架超快就被搶購一空，那就是「晨光GOLD高纖生土司」！選用富含膳食纖維的「統一超纖專用粉」，搭配特有生湯種工法，打造Q彈鬆軟好入口的口感，不只打破「高纖＝乾硬」的刻板印象，還榮獲A.A.國際無添加三星認證與A.A.Taste Awards全球純粹品味評鑑至高三星大獎，成為營養師、上班族與主婦圈一致推薦的每日健康主食新寵。

高纖也能軟綿可口！生土司特有生湯種工法打破高纖口感乾硬印象

許多人聽到「高纖土司」，第一反應就是「乾、粗、不好吃？」但晨光GOLD高纖生土司就是來改寫這個印象而誕生，選用富含膳食纖維的「統一超纖專用粉」及日本優質小麥粉透過品牌特有的「低溫熟成生湯種」工法，從90°C高溫燙麵開始，經過12小時低溫熟成，讓整體口感濕潤綿密、保留自然穀物香氣。不僅符合衛福部對於高膳食纖維的產品規範，並運用黑糖與蜂蜜的自然提香，咬下去外層Q彈、內層柔軟，即使是挑嘴小孩也會一口接一口，是每天都能安心享用的主食新選擇。

▲▼晨光高纖生土司情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲晨光GOLD高纖生土司有富含6公克的膳食纖維，還有黑糖與蜂蜜香氣，可促進腸道蠕動外，整體風味也深受消費者喜愛。

國際認證加持＋營養師點名力推：好吃無添加才是真正的健康

晨光GOLD高纖生土司不只原料講究，還秉持不添加人工色素、香料、乳化劑的初衷，更榮獲「A.A.國際無添加驗證」與「A.A. Taste Awards全球純粹品味評鑑」雙項三星大獎；不僅讓人能夠品嘗純粹美味外，更加吃得安心，也獲得專業營養師的認可。營養師Feibi就曾在社群上表示，現代人生活忙碌，常吃外食、久坐少動，普遍纖維攝取量不足，將主食替換成晨光GOLD高纖生土司，不只能幫助促進腸道蠕動、幫助維持消化道機能，「一片生土司每份含量81g就含有6g膳食纖維，符合衛福部100g含6g膳食纖維的「高纖」健康標準」，對於平常膳食纖維攝取不足的人來說，是非常推薦的補充來源，還能增加飽足感。Feibi表示，很多人不愛高纖食物是因為口感不佳，但晨光GOLD高纖生土司「柔軟濕潤、綿細好入口」她自己也超愛吃！

▲▼晨光GOLD高纖生土司,高纖,膳食纖維讓,健康。（圖／業者提供）

▲▼晨光GOLD高纖生土司是營養＋美味兼具，營養師Feibi（下圖，翻攝自Instagram帳號「feibi_nutrition」）也推薦！

▲▼晨光GOLD高纖生土司,高纖,膳食纖維讓,健康。（圖／業者提供）

從早餐、午茶到運動後點心，一片搞定你的日常營養空檔

不只專業營養師推薦，晨光GOLD高纖生土司更是對大人、小孩帶來營養又方便的美味夥伴！早上配上一顆水煮蛋、一杯豆漿，能促進腸道蠕動外也兼具飽足感的元氣早餐；中午夾入起司與番茄片，搖身一變成美味三明治；運動後再來一片，也不怕罪惡感爆表。nutruelife的營養師杯蓋也大推給平常外食大魚大肉、蔬果吃比較少的人，讓晨光GOLD高纖生土司輕鬆幫你補充膳食纖維，尤其是一日之計在於晨，早餐他建議可以和無糖高纖豆漿、高纖低脂牛乳或生菜沙拉及水果組合搭配，「透過以上幾樣食物的組合，就能夠搭配出多樣化的早餐搭配，再加上一顆蛋，整體就非常充足！」而且超商都買得到，超級方便。

▲▼晨光GOLD高纖生土司,高纖,膳食纖維讓,健康,今彩539,彩券。（圖／翻攝自IG）

▲晨光GOLD高纖生土司每片含6g膳食纖維，營養師杯蓋認為是忙碌生活中補充營養的理想選擇。（圖／翻攝自Instagram帳號「nutruelife」）

更棒的是，晨光GOLD高纖生土司單片裝39元，不但攜帶方便、份量剛剛好，並於7-11推出限時優惠：6/25~7/8搭配純喫茶480mL指定品項合購，還能現省10元！每日的主食推薦，也能聰明不傷荷包。當我們每天都在為三餐奔波，該吃什麼才「對自己好」？晨光GOLD高纖生土司給了一個簡單答案。從原料選擇、製作工序到微甜風味，讓生土司不只是土司，兼具健康與美味的質感生活，就從晨光GOLD高纖生土司開始。

▲▼晨光GOLD高纖生土司,高纖,膳食纖維讓,健康。（圖／業者提供）

▲包裝設計延續晨光GOLD系列的簡約高質感，搭配淡綠色高纖標示，讓人在貨架上一眼就認出晨光GOLD高纖生土司的清爽與健康定位。拿回家隨手搭個果醬或牛奶，就能享受一場簡單又純粹的「柔軟時光」。

[廣編內容圖示僅供參考 產品以實物為主]

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