郝龍斌稱「罷免藍委門檻肯定過」　分析綠營下一步：罷免韓國瑜

▲徐巧芯舉辦反罷免說明會，邀來前台北市長郝龍斌助講。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免即將進入三階投票，台北市前市長、國民黨前副主席郝龍斌今（29日）下午替國民黨立委徐巧芯進行反罷免宣講。郝龍斌致詞時向選民示警，民進黨肯定讓會同意罷免票超過25％，因為過去綠營基本盤都有3成以上，所以大家不能心存僥倖，萬一大罷免讓民進黨得逞，第二個就是發動罷免立法院長韓國瑜。

徐巧芯舉辦政策宣講會，細數在立院的質詢、提案與地方政績，邀請台北市長蔣萬安、北市議長戴錫欽等人站台力挺，郝龍斌也在致詞時呼籲選民一定要出來踴躍投票，因爲大罷免不只是攸關徐巧芯能否留下，也攸關蔣萬安能否做得好。

郝龍斌解釋，過去台北市拿了不少中央統籌分配款，但今年1到5月起每次都被被扣了3成左右，且一般補助款也不經過地方同意就刪除2成7，前陣子政院說要補助青年租金，又要台北市府出幾百億元，中央請客卻叫地方付錢，「有這種事嗎？」

郝龍斌再指，萬一大罷免讓民進黨得逞，第二個就是發動立法院長韓國瑜；如果民進黨一黨獨大，也不用覆議、釋憲了，直接用多數表決碾壓。

郝龍斌更強調，這次大罷免不僅攸關徐巧芯能否留下，也攸關蔣萬安是否做得好，拜託大家務必拉票，務必站出來投下不同意罷免票，給民進黨一個教訓。此外，針對賴清德雜質說，郝龍斌認為，如果大罷免真的過關、民進黨真的執政，台灣的民主政治就會變成世界的雜質，因此強烈呼籲大家投下不同意票，恢復民主制度。