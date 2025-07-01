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兒子遊41國「英語零進步」　四川爸：旅行設KPI太難了

記者蔡紹堅／綜合報導

四川成都一對夫婦花費50萬元人民幣（約207萬元新台幣）、耗時500多天，帶著5歲的兒子騎車遊歷41個國家。不過，有網友卻質疑，環遊多國後，孩子的英語似乎「零進步」，整趟旅行只是浪費和「自我感動」。

根據陸媒報導，環遊41國期間，這家人經歷了不少難忘時刻，包含沙漠中扎營、感受浩瀚沙海的壯麗；前往南極，親眼目睹企鵝在冰天雪地活動；深入雨林，遭到巨大螞蟻叮咬。

孩子的父親李先生表示，10年前自己和妻子曾環球騎車，所以這次帶孩子一起，他們有一定經驗能夠應對旅途中的情況，同時很早就開始做準備，例如在孩子小時，就測試其是否能承受長途飛機。

▼李先生騎車拖著兒子環遊41國，受到大量關注。（圖／翻攝微博）

▲▼兒子遊41國「英語零進步」　四川爸：旅行不該功利化。（圖／翻攝微博）

李先生說，自己並非網上猜測的富二代，只是普通的工薪階層，孩子也是普通家庭的孩子，雖然做了一個不同尋常的事，但本質依然是普通人，「我覺得家長不要期望過高，覺得小孩環遊世界了，就是『神童』了。」

李先生提到，一家三口已經完成旅途，平安回到成都的家中，現在生活也正逐漸恢復正軌，兒子正在成都一所小學念一年級。

這家人的經歷在網路上受到大量關注，但有網友卻質疑，環遊了41個國家後，孩子的英語似乎「零進步」，直言投入了巨大資源，卻沒有任何教育成效，只是浪費跟「自我感動」而已。

▲▼兒子遊41國「英語零進步」　四川爸：旅行不該功利化。（圖／翻攝微博）

對於網友的質疑，李先生表示，如果家長把帶孩子旅行這件事賦予太多意義，甚至功利化，將其當作一個關鍵績效指標（KPI）來考核孩子，那對孩子來說實在太難了。

李先生坦言，自己從沒有將語言學習當成旅行的硬性目標，更看重孩子在自然中鍛鍊出來的適應力及開闊視野。

李先生強調，放養式的教育也挺好，雖然孩子英語沒有進步，但健康才是最大的收穫，一家人能夠平平安安，並且擁有這樣一段獨特的旅行經歷，對他而言就已經足夠了。

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