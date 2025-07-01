黃偉哲啟動青年審議平台　5組團隊領10萬獎金助攻市政創新

▲台南市長黃偉哲宣佈啟動青年審議民主行動計畫，鼓勵青年關注在地議題、參與市政對話。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲1日啟動「2025年台南青年審議民主行動計畫」，首屆共5組青年實作團隊獲選，每隊可獲得新台幣10萬元行動獎勵金，預計7至9月期間展開一系列審議活動，議題涵蓋城鄉創生、原民文化、科技應用與反詐騙等面向，盼透過地方行動，打開青年與市政對話的窗口。

市長黃偉哲指出，青年是城市未來的推手，台南市持續打造友善青年參與機制，透過本計畫鼓勵青年實際參與議題討論與政策建議，從中體驗多元包容的審議民主精神。他期許青年團隊能在實作過程中累積公共參與經驗，提出具創意與前瞻性的見解，成為市政轉型的關鍵夥伴。

台南市研考會補充，今年徵選共吸引9組青年團隊提案，邀請包含台大林國明教授、台南大學王光旭教授、「好想工作室」吳展瑋等人組成評選委員，從創新潛力與實踐可行性出發，選出5組進行落地行動，分別於左鎮、新化、北區、東區等地展開，議題貼近社會脈動，包括居住正義、原民文化圖像保護、農業區活化、地方美食行銷與綠運具應用等。

本屆入選團隊各具亮點，如「鄉間果子」致力北區鎮北坊老街再生與居住議題、「歸途拔馬青年小組」聚焦西拉雅文化圖像使用與法制建言、「漫活淺山×惡地再生」規劃左鎮光榮區再生藍圖，「哩賀!新化佇遮」挖掘新化老街跨世代美食想像，「孔乙己哇與沒有麗莎」則從南鐵地下化出發，探索綠色交通科技。研考會也規劃專業輔導與跨局處資源對接，10月將辦理成果會議，11月推出青年行動成果展，全面展現青年參與的公共影響力。