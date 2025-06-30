黃偉哲赴宮城拜會知事與議長　推動教育交流、深化台日情誼

▲台南市長黃偉哲30日拜會日本宮城縣知事村井嘉浩，雙方討論深化教育觀光交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市與日本仙台市締盟即將邁入第20年，市長黃偉哲30日在日本出席一系列紀念活動，並特地拜會宮城縣知事村井嘉浩及縣議會議長高橋伸二，致贈蘭花與台南鳳梨表達誠摯祝福，雙方也重申未來將在教育、觀光與文化領域持續深化合作交流。

台南與宮城縣第一大城仙台市情誼深厚，黃偉哲在2023年曾赴日推動「台南－仙台」包機時與村井知事互動熱絡。今年4月，高橋議長也率團訪問台南市議會，致力推動台日青年學子的教育連結；議員團更於2023年分別參與台灣燈會與台日交流高峰會，互動密切。

黃偉哲此次拜會兩位地方首長時，特別推薦日本學生來台南參訪八田與一技師建造的烏山頭水庫、昭和天皇下榻過的知事官邸及山上水道博物館等歷史地點，認識台日淵源，也邀請宮城縣參加今年11月的大台南旅展，共同推廣觀光亮點。

村井知事感謝台灣人於311大地震後的長年支援，並指出去年就有高達37萬台灣旅客到訪宮城，也期待7月16日開航的「高雄－仙台」定期直飛班機能拉近彼此距離。他也開心分享日前收到黃市長贈送的鳳梨，家中孫女都大讚「超好吃」。

高橋議長也回應，未來將持續推動與台南的實質合作，尤其在教育領域將更積極拓展校際交流。議會內的日台友好議員聯盟也全力支援雙方互動升溫，促進兩地人民間更深厚的連結。