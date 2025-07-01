快訊／1縣市大雨特報　本周可能有颱風

▲進入7月颱風季，西北太平洋上的熱帶系統也越來越活躍。（圖／翻攝Cyclonicwx）



記者陳俊宏／台北報導

屏東縣大雨特報！中央氣象署預報員黃恩鴻表示，本周有颱風生成機率，大約周四之後會有低壓系統發展，但會不會達到雙颱強度，以及未來路徑變化都還非常大，仍要再觀察。

氣象署今天清晨發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周四太平洋高壓影響，北部有37度左右高溫發生機率，東南部、恆春半島有短暫陣雨，午後新竹以南、各地山區有局部短暫雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



黃恩鴻說，周五、周六轉偏南風，南部有零星短暫陣雨，午後新竹以南、各地山區有局部短暫雷陣雨；周日、下周一偏西南風，午後大台北，東北部、東部、其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部有零星短暫陣雨。

黃恩鴻表示，本周有颱風生成機率，大約周四之後會有低壓系統發展，在比較遠的中太平洋先形成一個熱帶系統，後續在菲律賓東方海面也有機會有一個，但會不會達到雙颱強度，以及未來路徑變化都還非常大，仍要再觀察。