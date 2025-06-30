　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

虎爺聯名警察制服小神衣超吸睛　「虎力五保庇」登場護平安

▲台南祀典興濟宮與市警五分局推出全台首件聯名小神衣「虎力五保庇」。（記者林東良攝，下同）

▲台南祀典興濟宮與市警五分局推出全台首件聯名小神衣「虎力五保庇」。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

虎爺加持，警察同行！農曆六月六日虎爺聖誕，台南祀典興濟宮與市警五分局首度聯手，推出全台首件結合虎爺與警察元素的聯名小神衣「虎力五保庇」，不僅將威風神獸與辛勞警察形象巧妙結合，還融入反詐與交通安全宣導，30日由董事長林淑華與五分局長洪宏榮共同過爐祈福，為警察及市民朋友添一分守護力。

▲台南祀典興濟宮與市警五分局推出全台首件聯名小神衣「虎力五保庇」。（記者林東良攝，下同）

「小神衣」由人氣設計師鍾有樺操刀，正面繡上虎爺五爪與喜愛炸雞的俏皮元素，背面則是縮小版警察制服與反光背心，展現「如虎添翼、萬夫莫敵」意象，活動當天捐血即贈限量小神衣一件，實用又充滿庇佑祝福，吸引眾多香客關注。

▲台南祀典興濟宮與市警五分局推出全台首件聯名小神衣「虎力五保庇」。（記者林東良攝，下同）

虎爺在興濟宮是保生大帝的座騎，也是神明出巡時重要的開路先鋒，除了驅邪避害、化解災厄、助人財運亨通，更是孩童的守護神，所以這次也推出少量「寶寶夾款」小神衣，象徵虎爺守護童子護佑平安，讓家長替孩子別在衣服上保平安。

▲台南祀典興濟宮與市警五分局推出全台首件聯名小神衣「虎力五保庇」。（記者林東良攝，下同）

董事長林淑華說，虎爺有守護廟堂、村莊與城市的神威，與警察守護百姓生活種種、打擊罪犯、懲兇除惡的形象不謀而合，小神衣整體寓意「如虎添翼」、「萬夫莫敵」，廟方贈予第五分局每位員警，保佑人民保母執勤同時也能平平安安。此外，興濟宮在6月30日除了替虎爺祝壽，還會舉辦捐血活動，捐血的民眾還能當場得到限量小神衣！

▲台南祀典興濟宮與市警五分局推出全台首件聯名小神衣「虎力五保庇」。（記者林東良攝，下同）

市警五分局長洪宏榮表示，主祀保生大帝的興濟宮，是台南市北區知名的道教廟宇，也是直轄市定古蹟，和佛教的大觀音亭相連，很感謝廟方一直以來對警政工作的支持，未來限量小神衣將用於反詐及交通宣導上，也將不定時於分局粉絲專頁舉辦有獎徵答活動贈出，想獲得的朋友可以追蹤分局的臉書，希望透過這次的合作，將歷史悠久的府城特色廟宇推廣給更多市民朋友認識，也讓反詐及交通安全宣導活動更加深入人心。

▲台南祀典興濟宮與市警五分局推出全台首件聯名小神衣「虎力五保庇」。（記者林東良攝，下同）

五分局表示，未來小神衣也將用於粉專抽獎與宣導贈送，期待透過宗教與警政攜手，將反詐、交通安全深入地方社群，讓古蹟廟宇文化與市民生活安全緊密串聯。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
382 1 9137 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新竹綠世界前「遊覽車翻車」！駕駛無呼吸心跳
快訊／日本外海5.1地震！最大震度5弱　強烈搖晃
疲老闆爆「老婆跟多男有不正當關係」　公開3人全名
全台最富里換人！　前5名大洗牌
19歲櫻花妹「胸口插刀」　全裸倒臥玄關亡
馬國畢正式改名回歸八點檔！健身成功「差點認不出」
快訊／台幣上演逆轉秀！　5年來最大轉折
快訊／台南連2震　氣象署：研判屬1/21規模6.4的餘震序列

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台大雲林分院停電！候診區突然一片黑　門診檢查皆暫停

快訊／新竹綠世界前「遊覽車翻覆」釀2傷！　駕駛無呼吸心跳搶救中

黃紹庭詐助理費1455萬一審遭判刑　國民黨高市黨部送考紀會

新北警「截電行動」見效！3個月逮數百詐團成員　查扣千萬現金

竹聯幫情侶檔操盤！台泰走私毒品　警扣逾5公斤大麻花+古柯鹼

快訊／新北泰山區電線桿「變壓器爆炸」！360戶停電　台電搶修中

9刀刺死新創夥伴　雲云科技董座認罪：無期徒刑也接受

虎爺聯名警察制服小神衣超吸睛　「虎力五保庇」登場護平安

國3木柵隧道小貨車左偏追撞！害婦人翻車　2駕駛送醫

屏東轎車撞賓士逃逸　駕駛自稱等紅燈睡著「綠燈滑行肇禍」

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

【代罪羔羊...】被冒用身分證租車犯罪 苦主無奈炭：人生從此失控

頭髮太乾被誤認成鳥巢　友笑：是韓國太乾了XD

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

【超羨慕】李珠珢主動討抱抱+摸鼻殺 富藍奇直接斷線石化XD

【鍋鏟留下咖哩痕跡怎麼辦？】曬太陽30mins輕鬆去漬！

台大雲林分院停電！候診區突然一片黑　門診檢查皆暫停

快訊／新竹綠世界前「遊覽車翻覆」釀2傷！　駕駛無呼吸心跳搶救中

黃紹庭詐助理費1455萬一審遭判刑　國民黨高市黨部送考紀會

新北警「截電行動」見效！3個月逮數百詐團成員　查扣千萬現金

竹聯幫情侶檔操盤！台泰走私毒品　警扣逾5公斤大麻花+古柯鹼

快訊／新北泰山區電線桿「變壓器爆炸」！360戶停電　台電搶修中

9刀刺死新創夥伴　雲云科技董座認罪：無期徒刑也接受

虎爺聯名警察制服小神衣超吸睛　「虎力五保庇」登場護平安

國3木柵隧道小貨車左偏追撞！害婦人翻車　2駕駛送醫

屏東轎車撞賓士逃逸　駕駛自稱等紅燈睡著「綠燈滑行肇禍」

台大雲林分院停電！候診區突然一片黑　門診檢查皆暫停

嘉義縣健康促進教育成果亮眼　創新實踐展現多元成果

工程師吃冰塊吃到牙裂！醫示警夏天「牙齒健康3大殺手」

快訊／新竹綠世界前「遊覽車翻覆」釀2傷！　駕駛無呼吸心跳搶救中

立院組修憲委員會協商破局　陳培瑜稱史上最亂國會不宜修憲

黃紹庭詐助理費1455萬一審遭判刑　國民黨高市黨部送考紀會

大法官被提名人拜會民眾黨團　黃國昌：問卷別再壓線交

蘋果準備推出史上最便宜MacBook？傳將搭載iPhone A18 Pro晶片

快訊／日本「吐噶喇列島」5.1地震！最大震度5弱　強烈搖晃

出手反制！陸7/1起繼續徵收不鏽鋼反傾銷稅　歐盟與英國維持43%

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

社會熱門新聞

快訊／2刀殘殺男同事！黑貓宅急便女員工正面曝

黑貓送貨員抱怨：車內弄很髒！遭女同事捅死　留下妻與2兒

雨天開日行燈挨罰1千2！他收罰單才知規定

吵架對話曝！黑貓送貨員怨車內髒　女同事4字冷處理

即／林口黑貓宅急便爆命案！1男「遭女同事猛刺1刀」亡

黑貓送貨員妻淚曝「剛全家出國玩回來」：第1次也是最後1次

奪命過程曝！黑貓宅急便女員工提前上班殺同事

林口黑貓兇殺現場曝！41歲男遭女壓地猛刺2刀奪命

黑貓送貨員遭女同事刺殺亡！妻雙眼通紅奔警局做筆錄哽咽

背信罪成！桃園男子需賠償公司320萬元

快訊／扯鈴教練組共諜網　郭書瑤弟一審判3年10月

菜鳥出國玩她代班　資深黑貓女遭公開洗臉怒奪命

雲林驚傳命案！老么被反鎖持刀砍殺二哥

黑貓女物流2刀殺同事　呆站現場等警

更多熱門

相關新聞

虎爺聖誕香火鼎盛捐血送「虎力五保庇」小神衣

虎爺聖誕香火鼎盛捐血送「虎力五保庇」小神衣

農曆六月初六是虎爺聖誕，台南祀典興濟宮香火鼎盛、萬頭攢動，信眾齊聚祝壽祈福，廟埕熱鬧滾滾，今年虎爺誕辰，興濟宮推出的限量「虎爺小福袋＋虎爺大印」與傳統「興福餅」廣受喜愛。

虎爺穿制服了！興濟宮聯名南警「虎力五保庇」　小神衣6/30登場

虎爺穿制服了！興濟宮聯名南警「虎力五保庇」　小神衣6/30登場

太魯閣生態基地誕生　3大區塊適合親子小旅遊

太魯閣生態基地誕生　3大區塊適合親子小旅遊

毒蟲睡神桌下求保庇　台南特警破門逮人

毒蟲睡神桌下求保庇　台南特警破門逮人

偷百年虎爺神尊！怪賊一動作讓廟方傻眼：變公仔

偷百年虎爺神尊！怪賊一動作讓廟方傻眼：變公仔

關鍵字：

虎爺警察制服小神衣吸睛虎力保庇

讀者迴響

熱門新聞

快訊／2刀殘殺男同事！黑貓宅急便女員工正面曝

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

5天前媽媽辭世！金鐘主持人王浩一驟逝

YTR小象道歉了！　認「情緒控管沒做好」：真心向大家道歉

伊朗宗教領袖下令追殺川普！極刑內容曝

汽車隔熱紙透光率「前擋70%、前側窗40%」　明年新車強制納管

記憶變差有救了！每天按摩這處5分鐘就有用

鄧佳華戀愛了　交往2個月！女友身分曝光

黑貓送貨員抱怨：車內弄很髒！遭女同事捅死　留下妻與2兒

野牛墜89度高溫泉　鏡頭前活活煮死

八仙塵爆滿10年「男星被逼換假逃死劫」！

館長直播喊：台灣人性命由大陸14億同胞決定

劉品言頂5個月孕肚燦笑現身　老公連晨翔專車接送愛妻

雨天開日行燈挨罰1千2！他收罰單才知規定

台灣女客越南旅遊　吃完早餐送醫不治

更多

最夯影音

更多

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

【代罪羔羊...】被冒用身分證租車犯罪 苦主無奈炭：人生從此失控

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面