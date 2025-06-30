虎爺聯名警察制服小神衣超吸睛　「虎力五保庇」登場護平安

▲台南祀典興濟宮與市警五分局推出全台首件聯名小神衣「虎力五保庇」。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

虎爺加持，警察同行！農曆六月六日虎爺聖誕，台南祀典興濟宮與市警五分局首度聯手，推出全台首件結合虎爺與警察元素的聯名小神衣「虎力五保庇」，不僅將威風神獸與辛勞警察形象巧妙結合，還融入反詐與交通安全宣導，30日由董事長林淑華與五分局長洪宏榮共同過爐祈福，為警察及市民朋友添一分守護力。

「小神衣」由人氣設計師鍾有樺操刀，正面繡上虎爺五爪與喜愛炸雞的俏皮元素，背面則是縮小版警察制服與反光背心，展現「如虎添翼、萬夫莫敵」意象，活動當天捐血即贈限量小神衣一件，實用又充滿庇佑祝福，吸引眾多香客關注。

虎爺在興濟宮是保生大帝的座騎，也是神明出巡時重要的開路先鋒，除了驅邪避害、化解災厄、助人財運亨通，更是孩童的守護神，所以這次也推出少量「寶寶夾款」小神衣，象徵虎爺守護童子護佑平安，讓家長替孩子別在衣服上保平安。

董事長林淑華說，虎爺有守護廟堂、村莊與城市的神威，與警察守護百姓生活種種、打擊罪犯、懲兇除惡的形象不謀而合，小神衣整體寓意「如虎添翼」、「萬夫莫敵」，廟方贈予第五分局每位員警，保佑人民保母執勤同時也能平平安安。此外，興濟宮在6月30日除了替虎爺祝壽，還會舉辦捐血活動，捐血的民眾還能當場得到限量小神衣！

市警五分局長洪宏榮表示，主祀保生大帝的興濟宮，是台南市北區知名的道教廟宇，也是直轄市定古蹟，和佛教的大觀音亭相連，很感謝廟方一直以來對警政工作的支持，未來限量小神衣將用於反詐及交通宣導上，也將不定時於分局粉絲專頁舉辦有獎徵答活動贈出，想獲得的朋友可以追蹤分局的臉書，希望透過這次的合作，將歷史悠久的府城特色廟宇推廣給更多市民朋友認識，也讓反詐及交通安全宣導活動更加深入人心。

五分局表示，未來小神衣也將用於粉專抽獎與宣導贈送，期待透過宗教與警政攜手，將反詐、交通安全深入地方社群，讓古蹟廟宇文化與市民生活安全緊密串聯。