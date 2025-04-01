偷百年虎爺神尊「替身鎮宮」！怪賊一動作讓廟方傻眼：變成公仔

記者張君豪／台北報導

北市文山區仙岩路的興安宮數十年來供奉虎爺在當地頗有盛名，未料日前晚間廟公外出用餐時居然遭歹徒竊取，讓廟方哭笑不得的是，歹徒還專程帶了一隻塑膠玩具造型的虎爺放置在神龕上，讓廟方憤而報警求助，轄區文山二警方接獲報案後，調閱監視器鎖定家住信義區的40歲鄭男涉案，向台北法院聲請搜索票搜索鄭男住家，順利找遭竊虎爺神像，但虎爺居然被鄭男上漆彩繪「變得相當可愛」，廟方無奈打算開會討論是否另外請購神明坐鎮。



▲文山區興安宮廟內虎爺遭鄭男竊取並彩繪上色。（圖／下同／記者張君豪翻攝）





文山二警方表示：興隆派出所警員蘇志昇2月26日夜間巡邏時，接獲轄內廟宇報案稱有百年歷史之虎爺神像遭人調包，廟方找到帳冊表示當初蓋廟請師傅雕刻虎爺價格約3萬元，但因年代久遠有歷史宗教意義。且更讓廟方人員無法接受的是，歹徒還帶了一個尺寸外貌接近的玩具模型放在神龕上，讓廟方人員哭笑不得。





▲文山區興安宮廟內虎爺遭鄭男竊取並彩繪上色神威遭毀。（圖／記者張君豪翻攝）

警方獲報後調閱監視器鎖定家住北市信義區，日常以打零工維生的鄭男涉案，3月初傳喚他到案說明，他坦承犯下興安宮虎爺神像偷竊案件，但辯稱偷來的虎爺早已丟掉並未留存，並稱犯案動機就是「癡迷虎爺神像、想把祂帶走」，但警方認為他說詞前後矛盾，調閱監視器確認鄭男並未丟棄神像，研判他把虎爺帶回家收藏後，具狀向台北市地方法院聲請搜索票，3月13日警方赴鄭男住處搜索。

警方在鄭男臥室起獲興安宮鎮廟的虎爺神像，但廟方發現原本神像是原木雕刻，並未上彩，但鄭男一時興起自行用油漆幫虎爺上色，「整個神像被彩繪的很像玩具公仔」讓廟方哭笑不得，廟方表示將開會決定是否另請購神像鎮廟，警方則依涉犯竊盜罪嫌將鄭男函送。





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