躲偏僻神壇販毒！男每天睡神桌下求保庇　台南特警破門逮人

▲台南市刑大破獲偏僻神壇毒品交易據點，查扣毒品與子彈，兩名嫌犯落網。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

躲進神壇也逃不了警察法眼！台南市刑事警察大隊破獲一起毒品案，查出35歲張姓男子與29歲史姓男子涉嫌在仁德區一處偏僻私人神壇販毒，警方報請台南地檢署指揮偵辦，持搜索票突襲查緝，當場逮捕兩嫌，並查扣安非他命、愷他命、毒品咖啡包與子彈等證物。

令人震驚的是，警方破門而入時，史男竟蜷縮睡在神桌底下，疑似求神明庇佑逃避法辦，最終仍被識破逮捕。

警方調查指出，該處神壇位於台南市仁德郊區，是史姓男子居住地，並提供張男共同使用。兩人利用地處偏僻、人煙罕至的特性，當成販毒據點，藉神壇掩護，讓毒品交易行跡難以察覺。

經警方長期蒐證掌握毒品交易事證及交通工具動線後，見時機成熟，持拘票與搜索票突襲該神壇，成功查獲安非他命3包（總毛重164.4公克）、愷他命2包（總毛重90.67公克）、毒品咖啡包7包（總毛重29.06公克）、不明菸彈1顆（毛重5.42公克），以及子彈、彈頭與彈殼各1顆。

據了解，史姓男子為求不被逮捕，竟長期睡在神桌下方，妄想藉由「與神同在」逃避法辦。但警方指出，法網恢恢、疏而不漏，最終仍落入法網。

刑大表示，全案依違反《毒品危害防制條例》與《槍砲彈藥刀械管制條例》移送台南地檢署偵辦。台南市刑大大隊長李宏倫呼籲，毒品對社會與家庭皆具重大危害，警方將持續落實「安居緝毒」專案精神，掃蕩毒品、淨化治安，絕不容許毒害滋長。