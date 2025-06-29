桃園市立美術館館長懸缺近3年　台北教育大學林詠能教授接任

▲桃園市立美術館館群-兒童美術館。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

懸缺近3年的桃園市立美術館館長要職，市府29日發布自下週二(7月1日)起，由國立臺北教育大學文化創意產業經營學系教授、東南亞區域管理碩士學位學程主任林詠能教授出任。據指出，桃園市美館首任館長劉俊蘭於2022年7月30日借調期滿回原校任職後，市美館館長職務即由文化局主秘張至敏代理。

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▲桃園市美館館長林詠能教授接任。（圖／市府提供）

市府指出，林詠能教授為國內博物館研究與文化治理領域的重要學者，曾擔任教育部智慧博物館專案辦公室主持人、文化部文化統計主持人，與文化部博物館與地方文化館評鑑計畫主持人等職務；歷任國立臺北教育大學當代藝術評論與策展研究全英語碩士學位學程教授兼主任，以及中華民國博物館學會秘書長等職，並多次擔任文化部、國立故宮博物院年度績效審查與員額評鑑委員。

林詠能教授擁有英國雪菲爾大學（The University of Sheffield）藝術與文化資產管理碩士學位與英國萊斯特大學（University of Leicester）博物館學博士學位，為國內少數具備完整博物館學術訓練與跨國視野的學者。

長期致力於博物館管理、觀眾研究、智慧博物館與文化統計等領域的研究與推廣的林詠能教授，多次受邀於國際會議發表專題演講，亦曾任英國萊斯特大學博物館學研究所訪問學者及日本交流協會訪問學人。多年來積極參與博物館國際合作與專業論壇，與多所美術館建立交流經驗，熟悉國際館所營運方針，具備豐富的國際合作經驗與多元視角，將有助於桃園市立美術館在制度設計與文化治理上強化國際對接與在地實踐。

目前桃園市立美術館館群已啟用兩座分館：橫山書法藝術館自2021年開館以來，展館運作穩定推進，聚焦書法藝術的當代實踐；兒童美術館則於2024年正式啟用，致力推動兒童藝術教育，專注於打造多元且具啟發性的藝術體驗空間。桃園市立美術館總館積極興建，預計於2027底至2028年間開館，屆時將結合藝術展覽、公共空間與數位應用，成為桃園指標性的藝術據點。