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肥前屋收攤早有前兆？他曝招牌鰻魚飯藏「1敗筆」：根本生死鬥

粉專「一級嘴砲技術士」認為，肥前屋收攤並非無預警，而是從招牌鰻魚品質的滑坡就開始的。（翻攝自肥前屋臉書）

▲粉專「一級嘴砲技術士」認為，肥前屋收攤並非無預警，而是從招牌鰻魚品質的滑坡就開始的。（翻攝自肥前屋臉書）

圖文／鏡週刊

北市鰻魚飯名店「肥前屋」昨晚（29日）最後一天營業後宣布熄燈，不少熟客專程上門拍照留念。不過臉書粉專「一級嘴砲技術士」認為，肥前屋收攤並非無預警，而早在招牌鰻魚品質下滑就開始了，導致肥前屋最有名的不是招牌「鰻魚飯」，而是「鰻魚刺」。

綜合媒體報導，肥前屋歇業無關租金上漲或經營困境，而是老闆因年紀漸長選擇退休，昔日「台北四大鰻魚飯」如今只剩下「劍持屋」一家。

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然而粉專「一級嘴砲技術士」聽聞飄香半世紀的肥前屋無預警熄燈，卻不是那麼意外，表示2019年首次登門後，他總共去過肥前屋4次，可每回吃完都感到困惑，後來才知道問題出在魚刺上，「自此，我將肥前屋打入黑名單。」

據條通（林森北路、中山北路巷弄）當地人說法，肥前屋在先代交棒後品質就逐漸放飛。「一級嘴砲技術士」指出，餐飲業講究細節，如廁所清潔、餐桌不油膩等，而鰻魚的除刺更是生死鬥，像是一種「信用」，如同廠商做生意準時付款，一旦拖延，就代表應適時對該家廠商提高警覺。

所以肥前屋熄燈在他看來不是無預警，而是早有前兆，「它會收掉是從它品質滑坡就開始。」貼文引起網友熱議，許多消費者都有同感，認為肥前屋的鰻魚魚刺多到懷疑人生，以名店標準來說非常過譽。


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