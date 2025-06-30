鼓勵業者積極改善空品　中市府表揚20家機車檢驗站

▲台中市政府表揚20家績優機車檢驗站業者，立法院副院長江啟臣（右2）到場祝賀。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府環境保護局為提升機車排氣檢驗站服務品質並獎勵表現優異的業者，從全市480家機車排氣檢驗站中，選出10家「年度績優檢驗站」及10家「機車檢驗數績優獎」等優良業者，環保局長陳宏益表示，未來將持續精進管理與督導機制，讓市民享有專業且值得信賴的排氣檢驗服務，全力改善空氣品質。

陳宏益表示，機車排氣檢驗可有效掌握車輛所排放的空氣污染物是否符合法規標準，減少對空氣品質的危害，統計去年度全市完成97萬4021輛次機車排氣定檢，非常感謝全體檢驗站伙伴的配合與努力。

環保局為激勵各機車排氣檢驗站提升服務品質與檢驗效能，依據該站當年度整體表現、檢驗數量、民眾滿意度及行政配合度等面向進行評選，經評鑑結果，遴選出「新信發車業行」等10家為「年度績優檢驗站」；「廣裕汽車股份有限公司」等10家為「機車檢驗數績優獎」。

環保局呼籲，機車出廠滿5年，車主應在每年行照發照月份前後一個月內實施排氣定期檢驗，若未於期限內完成檢驗，將依「空氣污染防制法」處500元罰鍰；後續經通知仍未完成改善，最重可註銷牌照。

另外，台中市自113年1月1日起，已停止寄發紙本定檢明信片，全面啟用機車定檢通知電子化服務，尚未登錄的車主可至「機車定期檢驗通知網：台中市政府環境保護局」（網址：https://taichungmotosms.taichung.gov.tw/#），或掃描宣導圖卡QR-code踴躍加入E化簡訊通知服務。