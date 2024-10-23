快訊／大肚回收場狂燒惡臭飄向彰化　中市環保局持續監測PM2.5

記者鄧木卿／台中報導

台中市大肚區沙田路一段一家資源回收場，下午2點51分發生大火，黑煙直竄天際，散發濃濃塑膠惡臭，不但吹向海邊，也吹向鄰近彰化縣，台中市環保局已通知彰化環保局因應，目前PM2.5在4點時分測得271微克，5點已降至159微克，將持續追蹤空品狀況，請市民朋友不必恐慌。

▲▼大肚回收場狂燒惡臭飄向彰化，中市環保局表示，PM2.5已降至159微克。（圖／中市消防局提供，下同）

環保局表示，該家資源回收公司，為本局列管之未達應登記規模回收業，位於第二種住宅區，回收項目包括應回收之容器類（鐵類、鋁類、紙類、塑膠類）、照明光源、乾電池、電子電器、資訊物品、鉛蓄電池及紙類、塑膠類、鐵類、鋁類。113年6月18日有會同消防局進行環消聯合稽查，消防部分尚符規定。

環保局一接獲事故通報，隨即啟動緊急應變作業小組，除派員前往現場監測空品狀況以外，也於環保局臉書專頁（台中好環保）、環保志工及市府官方Line發布提醒圖卡，提醒鄰近區域民眾留意及加強自我防護。

本次空污事件地點位於本市與彰化縣交界處，其污染物明顯影響彰化縣境內，已通報彰化縣環保局注意下風處空品狀況。

環保局長陳宏益表示，因目前火勢尚未控制，下風處感測器明顯受影響，請該區域民眾朋友減少外出並加強防護。