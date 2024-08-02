機車定檢不再寄明信片通知　中市府籲車主手機登錄不漏接

▲▼台中市環保局表示，機車定檢不再寄明信片通知，呼籲車主透過手機登錄才不會忘了定檢。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市從今年1月1日起，不再寄發機車定檢明信片通知，而是改由車主自行到「臺中市政府環境保護局機車定檢簡訊通知網」，登錄機車車牌號碼及手機號碼，日後經由手機簡訊告知，既環保又不漏接，全市應定檢的機車有126萬輛，但登錄車輛僅1成多，呼籲車主盡速上網登錄，節省紙張，替地球環境盡一份心力。

環保局表示，以往都是寄發明信片通知車主定檢，不但浪費紙張和公帑，加重郵差勞務，更增加郵務車執勤排碳量，因此從前年就建置「機車定檢簡訊通知網」，讓民眾登錄應定檢機車車號與手機號碼，主動發送定檢簡訊通知，不再發生車主因搬家或居住外地等因素，而錯過定檢通知，遭受行政處分。

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環保局說明，只要機車設籍台中市，即符合登錄資格，民眾可透過智慧型手機或平板裝置，至「https://taichungsms.greenideas.com.tw/」登錄，或是掃描宣導活動海報QRcode條碼，就能完成申請，簡單又環保。

環保局提醒，出廠滿5年以上之機車，每年應依行照發照月份及前後1個月期間，前往機車排氣檢驗站定檢。若機車逾期未定檢，將依《空氣污染防制法》裁處500元罰鍰；逾通知期限6個月仍未完成檢驗者，再裁處3000元罰鍰，後續經環保局再通知仍未改善完成者，將移送監理機關逕行註銷牌照。