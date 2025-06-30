愛在兵凶戰危時／愛一個中國人　我還能算台派嗎？

▲蔡佳樺（左）與Vicky（右）今年1月飛往塞班島結婚，5月在台灣登記結婚。

圖文／鏡週刊

中台同性伴侶可繞道第三國結婚後，已有數十位中國籍同性配偶在台灣與另一半登記結婚，成為「新中配」。他們的樣貌有何不同？我們採訪多對伴侶，有人曾在太陽花運動時走上街頭；有人是中國歷史老師，在課堂後偷偷給學生看台灣歷史課本、私下傳遞8964的真相；有人震驚於台灣捷運站、公共場所不需安檢，還可進入總統府用餐。

當婚姻平權與國家安全出現衝突，制度迫使他們必須付出更高昂的代價才能結婚，同時面對猜疑的眼光和敵意。愛情無國界，但國安有邊界。愛在兵凶戰危時，不只是私人選擇，也是跨國法律、身分認同與政治交纏的現代樣本。

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30歲的蔡佳樺和中國籍伴侶Vicky（化名）在台灣登記結婚隔天，我們來到她們的「新房」。屋內只有簡單家具，像她們的婚禮般低調，一束朋友送的捧花、一張印著「阮Gay婚矣」（台語：我們結婚了）的明信片，構成她們的儀式感。這天下午，Vicky身穿居家運動服，蔡佳樺趁著採訪前的空檔，扒了幾口Vicky烹飪的家常菜。

繞道第三國 結婚長路漫漫

Vicky是上海人，我們聊起近期館長遊上海，她說，那幾天小紅書上鋪天蓋地都是館長，有親友第一次知道這位台灣網紅，對於館長願意來上海、接受中國人感到開心，特地問她：「台灣是不是60、70％的人都在看館長？」

Vicky認為，館長的上海行可能想模仿美國YouTuber遊戲實況主、被中國網友稱為「甲亢哥」IShowSpeed的中國行，同樣用直播和誇張言行提升觀眾對中國的好感度，館長行則是對台外宣的「迷你特供版」，但中國政府似乎不太在意館長，有種「你要來就來吧」的感覺。「館長的宣傳論述非常老舊，讓人感覺很過時，舉的例子也無趣，例如宣傳城市外觀漂亮，還在看外灘這種台灣人都看到飽了的風景；宣傳科技發展，卻講台灣也很多的送餐機器人；宣傳民生物價，對比的是上海普遍都比台灣貴不少的手搖飲。這樣的宣傳點對很多台灣人來說應該已經不具吸引力了，但是館長依然可以獲得不錯的流量和抖內，那他的TA長什麼樣子呢？或者說在中國的策略裡，館長負責統戰的是哪些人？」又說：「館長沒有做什麼功課，只能以一般遊客的姿態接近中國，並沒有得到中國政府支持來為他量身打造一些體驗。」

蔡佳樺爆料，Vicky常說台灣人太天真，不懂中共險惡。二人在敵對國家的縫隙間相愛，為了結婚，她們必須走過一段漫長、崎嶇又昂貴的長路。今年1月，她們前往第三國美屬塞班島登記結婚，成為第一批走中台同婚「第三地登記」制度的伴侶。

▲陸委會主委邱垂正。（圖／鏡報李智為）

去年9月，陸委會和內政部開放兩岸同性伴侶於第三地結婚，經政府駐外機構驗證文件、經審查面談，可來台辦理結婚登記。陸委會主委邱垂正表示，繞道第三國結婚雖然成本比較高，不過正因如此，才有事實判斷真正的相愛，去除虛假不實的婚姻。「雖然制度對同性伴侶還是有點辛苦，但多了真正考驗。我們有國安方面的審查需要，加上中國不可能配合我們，不能用兩岸異性婚的方式入台，我們只能另闢蹊徑，給予人權保障，讓他們有一條路可走，我們也希望他們在台灣安居樂業。」

資料百餘頁 佐證愛情不假

中台伴侶結異性婚，台方需先至中國結婚，同性伴侶則需到境外第三地結婚，再向台灣政府申請團聚入台、依親居留。

為何選擇塞班島？同婚合法國家如五眼聯盟（美英加澳紐），對中國人發放簽證條件嚴苛，而歐盟國家多半需有居留事實才能在當地結婚。蔡佳樺解釋，塞班島是美屬領地，允許二位外國觀光客結婚，加上中國公民申請簽證很容易，成為實務上唯一可行的選項。「塞班島位於太平洋中間的關島附近，那邊有很多二戰遺跡，跟電視劇《聽海湧》的場景很像。人口以當地原住民為主，海岸有點像度假勝地馬爾地夫，產業以觀光業為主，觀光客大部分來自中國、韓國，有直飛航班。」

在中國網站Bilibili、網易、社群媒體小紅書上，不難找到「夫夫結婚全攻略」「準備材料與申辦流程」等教戰守則，有些中國的同志伴侶選擇到塞班島遊玩，順便舉辦儀式、拿一張美國的結婚證書。因此，一條專屬華語圈同志伴侶的產業鏈也應運而生：從預約日期、舉辦儀式到安排證婚人，皆可透過仲介辦理。

▲蔡佳樺（右）與Vicky（左）穿著同婚專法的紀念T-shirt在塞班島合影留念。（圖／蔡佳樺提供）

她們極富實驗精神，沒有找仲介和地陪，自己上網找資料、寫信到市長辦公室預約。台灣沒有直飛航班，蔡佳樺必須先飛往韓國再轉機，飛行時間超過7小時。「凌晨抵達塞班島，天一亮就自己去市長辦公室舉辦儀式，再到法院將結婚證書存檔、蓋鋼印。我跟太太都是比較謹慎的人，尤其去一趟又那麼遠，很擔心出意外。市長室的人員說：『台灣跟中國的姓名拼法不一樣，有人弄錯，來來回回搞了半年。』我們很緊張，拿到文件都確認好幾次，最糟的情況是要再重飛一次。」

由於塞班島沒有台灣駐外使館，台灣人還得轉往關島驗證結婚文件。加上快件處理費用，行政費用總共360美元（約新台幣1萬元）。「最貴的還是機票，我從台灣飛到韓國，再飛塞班島、關島，來回機票就超過4萬元，加上住宿、交通等雜支，我們二個人已經很省，整趟行程費用花了新台幣10萬元，快的話一週可以辦完流程。」

接著是審查。蔡佳樺拿出一疊約120頁的資料，洋洋灑灑交代雙方認識與交往經過，當私密感情生活成為國家審查的對象，「我跟太太翻開照片，發現很多照片像是朋友站在一起，看起來不夠親密，怕被質疑，太太找了一張牽手的照片，說：『這張放大一點。』移民署有所謂加分項，包括共同育有小孩、租房契約、家屬知悉說明書等，為了加分項，我列印紙張請爸媽簽名，媽媽就要寫『我的女兒某年某月跟某某某結婚，以上內容知情同意。』要解釋得很詳細，一定會不舒服。」

我們詢問Vicky，政府如何做國安審查？她說，頂多會被問到是否有黨政軍背景。中國籍配偶入境台灣時，均須填寫申報事項，勾選「未曾任」「曾任」「現任」地區黨務行政軍事或具政治性機構團體職務，性質類似宣示、自由心證。

我們問陸委會，國安審查的標準和界定評估方式為何？陸委會表示，政府不會因為當事人是兩岸同性伴侶，就貼上有國安疑慮的標籤，不管是兩岸異性婚或同性婚，移民署均會確保當事人婚姻真實，杜絕因為假結婚名義來台可能產生的不法問題，以保障台灣社會秩序及安定。

具國安隱憂 關係備受檢視

面對國安疑慮，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲說，兩岸婚配確實有潛在國安風險，但這是民主國家不得不承擔、必須想辦法平衡的。相關單位除了自由心證外，可借鏡美國FBI機制，針對高風險個案進行了解、查核學經歷，反推嫁娶之前的生涯軌跡是否合乎常態？若中間有空檔或遮蔽，可高度懷疑其自由心證是否為真，也必須保留是否為情報單位製作的假身分文件的可能性，進一步追蹤個案入台後有沒有異常舉動。「這是民主防衛機制，信任，但不容許欺騙。」

蔡佳樺說，有好公民，當然也有壞公民存在，「認真生活的人會很擔心有人搗亂，會去審查彼此是真婚姻還是假婚姻，國安這個帽子太沉重，壓在我們身上。」「我跟女友跑在前面（趕著）結婚，也是因為兩岸政策說變就變。我們收集資訊的能力比較高，也算是有錢有時間，有的人連整套流程都不清楚，門檻很高，絕對是摸著石頭過河。」她仍心存感激，「至少有一條路走。」



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