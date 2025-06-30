不只11萬大軍！俄烏「無人機之戰」開打　CNN：戰火恐延續至2026

▲俄軍攻擊烏克蘭敖德薩，造成大樓起火。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭過去數月談論焦點放在俄軍夏季攻勢，如今俄軍正在長達1200公里前線各區持續推進，烏軍宣稱，光是在頓內茨克戰略重鎮波克羅夫斯克附近就有11.1萬名俄軍駐紮。如今俄烏雙方正量產無人機展開攻勢，但由於美國川普政府似乎不太投入推動俄烏停火談判，這場歷時3年的衝突很有可能將持續至今年底，甚至2026年。

CNN指出，俄羅斯總統普丁仍持續尋求領土擴張，宣稱「我認為俄羅斯與烏克蘭屬於同一個民族，從這個意義上來說，整個烏克蘭都是我們的」，俄軍目前取得部分進展，並在特定地區大幅增兵。

在俄烏戰爭前線，頓內茨克戰略重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）附近有11.1萬名俄軍集結，遠高於去年12月的7萬人，當地每日發生至少50起衝突。近期俄軍又攻下一處村莊，在6月28日至29日的這一晚，發動自開戰以來最大規模的空襲行動，發射60枚各類型飛彈以及477架無人機。

▲俄軍直升機出現在俄羅斯控制的頓內茨克地區上空。（圖／路透）

在此之際，烏克蘭宣稱，俄羅斯對蘇米部分地區的滲透已經喊卡，「敵人從俄羅斯領土發動的『夏季攻勢』正逐漸減弱」；智庫戰爭研究所也指出，烏克蘭收復蘇米部分地區，俄羅斯在當地推進速度放緩。烏克蘭6月初對俄羅斯戰略轟炸機展開大膽突襲，深入俄國境內展開無人機攻勢，摧毀12架俄軍軍機，近期又利用無人機破壞克里米亞俄羅斯空軍基地。

無人機之戰

CNN提到，在步兵防守、奪取領土的同時，無人機在戰場上扮演的角色越來越重要。俄羅斯正在量產無人機，其目標在壓制防空系統，使得部分飛彈能有效穿透烏軍防線，近期這類進攻戰術變得頻繁，基輔遭受相當大的破壞，平民傷亡更多了。

▲俄羅斯發動自開戰以來最大規模空襲。圖為烏軍朝無人機開火。（示意圖／路透）

就在6月28日這一晚，烏克蘭南部的黑海港市敖德薩遭到俄軍空襲，無人機攻擊21層樓高的住宅大樓，導致7樓至9樓失火，住戶受困，總計2人死亡、至少14人受傷。29日凌晨，札波羅熱州一棟住宅建築被俄軍使用各類武器襲擊，包括導引炸彈、無人機等，造成70歲婦女死亡。

切爾卡瑟州斯米拉市（Smila）遭到俄軍飛彈、無人機攻擊，3棟9層樓高的建築、數棟民宅、多輛汽車嚴重受損，至少4間教育機構、1間精神科醫院遭到波及，導致11人受傷，傷者包含2名孩童。

▼ 俄軍無人機攻擊烏克蘭蘇米地區。（圖／路透）

▼敖德薩被俄軍攻擊，屋內淪為廢墟。（圖／路透）

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）稱，俄羅斯每晚使用500架無人機，並結合彈道飛彈、巡弋飛彈，這是要讓烏克蘭防空力量疲於應付。

烏方估計，俄羅斯Shahed無人機日產量近200架，庫存約6000架，過去一周在前線地區使用超過2.3萬架小型kamikaze無人機。烏克蘭正加緊生產用於攻擊俄羅斯機場、煉油廠、交通運輸設施等基礎設施的長程無人機。烏梅洛夫指出，除了今年預計製造的逾400萬架戰場無人機外，還會額外生產數萬架。