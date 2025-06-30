3年來最大規模空襲！　俄一夜狂射「477架無人機、60枚飛彈」

▲基輔遭到無人機攻擊。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

烏克蘭29日表示，俄羅斯對該國發動戰爭爆發3年以來「最大規模空襲」，一夜之間發射逾500枚空中武器。莫斯科升級軍事行動之際，停火協議基本上陷入僵局，雙邊代表在伊斯坦堡的最近2輪談判未取得任何進展。

烏克蘭空軍表示，俄羅斯發射超過477架無人機與誘餌及60枚飛彈，儘管高達475枚武器被擊落或丟失，但這次襲擊標誌著俄羅斯2022年2月展開全面入侵以來，對於該國發動的「最大規模空襲」。

烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）透露，這次夜間襲擊的目標是遠離前線的多個地區，包括烏克蘭西部，並且擊中烏克蘭的軍工綜合設施與煉油廠，還攔截了烏克蘭的3架無人機。

▲普丁與澤倫斯基針對停火和談隔空交鋒。（組圖／路透）

《衛報》指出，這次襲擊的規模讓人質疑俄羅斯總統普丁27日發表的言論，他當時宣稱莫斯科已經準備好在伊斯坦堡展開新一輪的直接和談。

烏克蘭總統澤倫斯基29日回應，新一輪襲擊實際上顯示普丁決定繼續戰爭，「只要還有能力發動大規模襲擊，莫斯科就不會停手」，光是過去一周，俄羅斯就動員逾114枚飛彈、逾1270架無人機、近110枚滑翔炸彈襲擊烏克蘭。烏克蘭總統的網站也於29日宣布，該國正式啟動退出《禁止殺傷人員地雷公約》（又稱「渥太華公約」）的程序。