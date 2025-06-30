澤倫斯基簽署法令　啟動烏克蘭退出渥太華禁雷公約程序

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日簽署法令，正式啟動退出《禁止殺傷人員地雷公約》（又稱「渥太華公約」）的程序，標誌烏克蘭安全政策出現重大轉向。該法令尚須經國會批准，並通知聯合國，才能正式生效。

《渥太華公約》禁止締約國生產、儲存、運用與取得殺傷人員地雷，此類地雷經常造成非戰鬥人員傷亡，且未爆彈對平民構成長期威脅。全球已有超過160個國家簽署公約，惟美國與俄羅斯未列其中。

澤倫斯基在每日談話中指出，俄羅斯在戰場上大量使用殺傷人員地雷，手段極為殘酷，他強調，烏克蘭在戰時執行退出程序極具複雜性，但這一舉措旨在向國際社會釋出明確訊號，「我們採取這項政治性步驟，藉此向所有合作夥伴傳達應該關注的重點」。

依據公約規定，退出程序需於正式通知聯合國後6個月生效，但若通知國此時處於武裝衝突中，退出將延後至衝突結束。由於俄烏戰爭仍持續進行，此程序恐延後生效。

烏克蘭外交部在聲明中表示，面對俄羅斯持續的侵略，政府「不得不將公民安全與國家防衛視為無條件的優先任務」，強調此一決定「艱難但必要」，是為了「保護我們領土不被占領，保護人民免於俄羅斯的可怕暴行」。

值得注意的是，烏克蘭的多個區域盟友，包括波蘭、芬蘭、立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞等國，也都在俄羅斯威脅升高的背景下，陸續表達對《渥太華公約》之立場調整。這些國家與烏克蘭一樣，皆與俄羅斯接壤。