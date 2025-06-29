重大決定！烏克蘭宣布退出禁雷公約　波蘭等5國跟進

▲烏克蘭總統澤倫斯基已宣布退出渥太華條約。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

烏克蘭政府宣布正式退出《禁止殺傷人員地雷公約》（又稱《渥太華條約》），指出該公約已無法因應當前俄羅斯的侵略行動，甚至讓烏克蘭在戰場上陷入劣勢。烏克蘭外交部強調，這是一項「困難但必要」的政治決定，未來將以國家安全與民眾生存為優先。

綜合外媒報導，烏克蘭外交部指出，雖然自2005年批准《渥太華條約》後，烏克蘭一直遵守所有規定，但隨著俄羅斯自2014年起發動軍事侵略，且大規模使用殺傷人員地雷，局勢已經改變。外交部表示，「自2022年俄羅斯全面入侵以來，敵方大量使用地雷，讓他們在戰場上取得不對稱的優勢。我們在簽署公約時根本無法預見這種情況。」

外交部指出，俄羅斯並非《渥太華條約》的簽署國，因此不受任何限制，而烏克蘭卻被約束，反而削弱了自我防衛能力，這種不對等的情況明顯違背《聯合國憲章》第51條保障的自衛權。

據悉，在俄羅斯持續侵略下，不只是烏克蘭，連拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞、波蘭 和芬蘭 等鄰近國家也重新檢視自身立場，最終決定集體退出該公約。

外交部強調：「面對俄羅斯的殘酷侵略與對平民的暴行，我們必須優先保護國土、人民與主權，因此決定停止履行與現況不符的國際義務。」烏方表示，這項決定合乎比例、符合當前威脅程度，也是為了確保國家的生存與自由。

根據官方資訊，烏克蘭總統澤倫斯基已於6月29日簽署正式命令，宣布退出《渥太華條約》。