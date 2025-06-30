死神在眼前！俄無人機衝撞住宅　美聯社記者「放棄掩護」拍下

▲一架俄羅斯無人機撞向住宅大樓的前一秒，被美聯社記者拍下（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美聯社發布一張照片顯示，6月17日俄羅斯空襲烏克蘭首都基輔（Kyiv），其中一架無人機俯衝、直接撞上住宅大樓，奪命瞬間被該報攝影記者盧卡茨基（Efrem Lukatsky）捕捉到。

盧卡茨基在美聯社工作超過30年，曾報導車諾比核災，蘇聯解體，聶斯特河沿岸（Transnistria）與車臣、喬治亞、伊拉克、阿富汗及加薩走廊的戰爭。此外，他也用鏡頭記錄2014年烏克蘭廣場革命、2014年克里米亞危機，以及2022年以來俄羅斯的全面入侵行動。

盧卡茨基受訪時說，俄羅斯對烏克蘭城市的襲擊日益集中與系統化，其中包括逾500架伊朗見證者（Shahed）無人機與飛彈的猛烈攻勢，即使該國首都、受到最嚴密保護的基輔，也無法完全應對如此大量且同時發生的砲火，「許多無人機與飛彈直接撞向住宅大樓。這就是6月17日所發生的事情。」

他說，「一枚彈道飛彈直接擊中基輔索洛米揚卡區（Solomianskyi）一棟公寓，從9樓到地下室都被打穿。當時我正在拍攝破壞情況，另一架無人機襲擊該地區，而我拍到了這張照片。」

▲基輔屢遭俄軍空襲。（圖／達志影像／美聯社）



盧卡茨基回憶，凌晨2時30分，他家因為全市各地的爆炸而不斷顫動，「我聽說火箭砲襲擊公寓時，就衝出去尋找一個觀看濃煙的最佳位置。我立刻就過去了。」

盧卡茨基抵達時，救援人員正在撲滅火勢，挖掘倒塌建築物的瓦礫堆，以利尋找傷患，但當新一輪無人機攻擊時，救援人員逃離現場，「你看不到它們（無人機），但你可以聽見它們在撞擊前加速所發出的刺耳悲鳴。」

隨後，盧卡茨基朝著街上爆炸聲的方向跑去，突然聽見另一架無人機飛來的聲音，「我抬頭看，清楚看見它的飛行路線。我應該要尋找掩護，但街上又寬敞又空曠，沒有避難處，只有人行道。我需要2秒鐘才能拍到一張清晰的照片。」

稍後消息指出，遭無人機擊中的大樓裡，有23人在睡夢中遇害，「對我來說，找到適當文字並且拍下照片，讓這場瘋狂接近尾聲是很重要的。這張致命無人機衝向住宅區的照片，表達了烏克蘭平民在這場戰爭中，每天都在面臨的恐懼。」