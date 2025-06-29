時隔8年！陸航母山東艦編隊訪港　陸學者：有震攝圖謀不軌之意

▲ 時隔8年！解放軍航母山東艦編隊訪港。（圖／翻攝 軍事科技）

記者任以芳／綜合報導

時隔8年，香港即將迎來中國第二艘航母山東艦。這也是航母山東艦編隊「首次」訪港，香港也成為唯一接待過兩艘航母且兩艘航母均舉辦對外開放活動的城市。軍事專家張軍社也向大陸官媒《環球時報》表示，目的是展現祖國強大的作戰能力，「對於一些圖謀不軌的勢力自然有一定震懾意義。」

大陸國防部昨28日正式發佈息，透露航母山東艦編隊「首次」訪港，開放參觀和文化交流活動，旨在讓香港同胞更加直觀、深入地瞭解新時代國防和軍隊建設的發展情況。回顧2017年7月，遼寧艦航母編隊（遼寧艦及煙台艦，銀川艦、濟南艦三艘屬艦）也進行為期5天的訪港活動。

「時隔8年之後，中國首艘國產航母山東艦訪港勢必會掀起『山東艦旋風』。」軍事專家張軍社表示。

根據大陸國防部的消息，此次航母山東艦編隊訪港時長同樣是5天，依舊是4艘艦艇。但與遼寧艦航母編隊相比，此次航母山東艦編隊有新的變化。對於此次航母山東艦編隊：延安艦（055型驅逐艦），湛江艦（052D導彈驅逐艦）以及運城艦（054A導彈護衛艦），張軍社表示，這些艦艇都是完全由中國自主研制，也直觀展示了航母編隊主要戰艦，相信會滿足香港各界期待。

「但與2017年相比，航母編隊勢必更具吸引力，除了國產航母山東艦，延安艦是055型驅逐艦，被譽為航母編隊『‘帶刀護衛』。此次在香港也是055型驅逐艦首次對外開放。」張軍社說。

2020年，055型驅逐艦首艦南昌艦（舷號101）入列，根據大陸官方報導，055型驅逐艦是人民海軍有史以來噸位最大、技術最先進、綜合作戰能力最強的驅逐艦，一經面世就躋身世界一流。

迄今為止，香港已經擁有多個「首次」和「唯一」。人民海軍的多型最新型艦艇都是在香港首次對公眾開放。包括：航母遼寧艦在香港首次也是唯一一次對外開放；2024年11月21日至25日，我國自主研發建造的075型兩棲攻擊艦海南艦訪港期間首次對公眾開放參觀。

張軍社介紹，讓艦艇向本國民眾開放，這是世界各國海軍的通行做法。同時，香港作為對外開放的“橋梁”與“窗口”，最新型主戰艦艇訪問香港，能夠向外界充分展示中國軍隊的發展建設成就以及海軍艦艇編隊官兵的良好精神風貌。

此外，張軍社認為，航母山東艦和055型驅逐艦等國之重器展示出強大的作戰能力，對於一些圖謀不軌的勢力自然有一定震懾意義。

張軍社說，「我們期望能與香港同胞一同分享國家在發展進程中以及國防和軍隊建設方面所取得的成果，同時，也借此機會展示人民解放軍捍衛國家主權安全的雄厚實力。」

