3大速食店周末限定「披薩優惠」懶人包　最低下殺199元

▲3大披薩店周末限定披薩優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末揪團吃披薩！《ETtoday新聞雲》整理3大速食店周末限定「披薩優惠」，包括達美樂招牌系列下殺299元、拿坡里全口味199元等，必勝客則推16種口味只要半價。

●達美樂

達美樂即日起至6月29日祭出「招牌系列披薩299元」限時優惠，期間凡外帶任一招牌系列披薩1個只要299元。

優惠口味有「超級美國」、「小農田園鮮蔬」、「超級墨西哥」、「金鑽夏威夷」、「BBQ雞肉」、「照燒花枝」、「超級豪華」、「龍蝦舞沙拉」、「招牌海鮮四喜」、「招牌四喜」共10種，最多現省51元，提醒部分門市不適用此優惠。

▲拿坡里大披薩全口味下殺199元。

●拿坡里

拿坡里全門市即日起至6月30日祭出「大披薩199元」，且開放口味任選，以及「7塊炸雞特價269元」，較原價祭出6折優惠，換算下來，平均每塊只要38元，還能整桶換成烤雞，內用、外帶皆享優惠；另加價129元還可任選3款指定品牌啤酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲必勝客周末限定外帶單點大比薩半價。

●必勝客

必勝客即日起至6月29日祭出「外帶單點大比薩半價」優惠，最低277元就能吃到大比薩1個。

優惠口味有「松露干貝鮮蝦起司」、「法式海陸盛宴」、「泰式檸檬椒麻豬」、「經典費城起司牛肉」、「金沙黃金脆雞」、「BBQ黃金嫩雞」、「雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福」、「雙拼比薩-海陸總動員」、「香濃蒜香海鮮」、「熱帶鳳梨海鮮總匯」、「義式培根黃金薯」、「黃金咖哩海鮮」、「四小福」、「日式照燒雞」、「雙層美式臘腸」、「夏威夷」。