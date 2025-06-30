國中生誣陷老師「上課開黃腔」！挨告要賠5萬元

▲學生誣陷教師上課開黃腔，挨告後要賠5萬元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

一名國中教師去年8月被學生檢舉，指他上課時有開黃腔、性暗示等行為，讓他憤而提告，求償5萬元撫慰金。法官經過審理後，判學生須賠教師5萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，一名國中生去年向教育部國民及學前教育署民意信箱投訴，指控校內的教師長期在課堂上開黃腔，除了口頭以外，還有性暗示手勢，讓學生感到不舒服。

該名學生還指控，教師還常常出現情緒不穩的情況，不但會飆罵學生，甚至做出拍桌、摔打物品等行為，藉此威脅學生。

校方得知消息後，立即啟動校園性別事件調查，約談班上的多名同學。最終調查結果出爐，被約談的同學當中，有8人明確表示教師不會開黃腔，另有5人則認為教師僅偶爾開黃腔。此外，還有1名學生認為，課程內容講到女性在產房生產的過程，會有不舒服的情況。

至於被檢舉「暴力行為」等情況，有8名學生表示，上課若是太吵鬧，會有拍打講桌、黑板的行為發生。另外3人則表示，分組口頭報告太差時，會有拍打講桌、大聲斥責的情況發生。學校經過調查後，認定教師的行為，是為了維持教學秩序、教育活動正常進行，而做出的必要管教行為，並不構成「不當管教」。

由於學生的指控沒有任何證據，教師憤而提告，向學生、學生家長求償5萬元精神撫慰金。法官經過審理後，判學生、學生家長須賠5萬元，全案仍可上訴。