上計程車問「可以刷卡嗎？」　司機「用身體開黃腔」噁炸...網勸投訴

▲原PO被計程車司機騷擾。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

一名網友在PTT曝光他被小黃司機騷擾的經歷，原來他上車時詢問司機，是否能使用信用卡付費，怎料對方不但沒有正面回答他的問題，還以「身體」開了黃腔，讓原PO覺得極度不爽。貼文一出，網友們也被惹怒表示「可以跟車隊投訴」、「走啊警局刷」。

「X是自以為很幽默？為什麼一早就要被這種不舒服的言語騷擾啊？」一名網友在PTT女版發文，他表示12日早上搭計程車，上車時隨口一問「可以刷卡嗎？」怎料司機立刻回他「用身體刷嗎？」讓他覺得十分不舒服。

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▲原PO原文 。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，鄉民紛紛喊扯，鼓勵原PO檢舉，「噁心當有趣」、「走啊警察局刷」、「回他：刷你屁縫嗎，噁心」、「下次不要再愣住了，直接報警吧」、「記車牌名字投訴」、「可以跟車隊投訴」、「想拿工作開玩笑就給他痛一次」。

其實計程車司機騷擾乘客的消息時有所聞，去年底才有女網友爆料，自己坐在計程車後座時，司機突然伸出鹹豬手狂摸，還跟她說「可以幫你按摩」，讓她感到相當噁心，當下就錄影蒐證報警。不過警方傳喚該名運將到案時，運將卻反控是「女子騷擾他」。

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