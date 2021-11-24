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親子

面對大人公然開黃腔　帶著孩子的您會如何應對？

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

當有人在您與孩子的面前大開黃腔，甚至公然發表歧視言論的時候，您會忍氣吞聲，還是直接制止呢？

我利用晚上時間在進修，因為我們家單親，所以經過老師允許後，我可以帶7歲女兒一起上課，前晚的課程，老師請一位業界知名人士來分享，並拉到校外上課，但教學過程中，講師一直脫稿演出，不只歧視女性，還批判他人身材，還嘲笑變性族群，面對在場高達6比1的女性學員，發表各種令人感到不舒服的言論，卻沒有自覺。

我不是女權至上者，但對各族群的「平權」很慎重，我忘記當時講到哪個部分，好像是如何辨認物件的優劣吧，那位講師突然舉例：「就像你聽說斐濟的女人都很漂亮，但到了那邊，娶回來都是胖子。」嗯...講師自己的體重也破百了吧...而且胖一定醜嗎？還是國際審美觀被統一了？斐濟是惹到誰啦？

可能講出了興致吧，沒5分鐘，他又舉例：「假設我在路上，碰到一個身材玲瓏有致的美女，跟她翻雲覆雨一整晚後，早上起來發現，床頭上有一張男生照片，我就問美女那是誰，她說照片『是她動手術前的樣子』。」暗指美女是變性人（處理過的B級假貨）。

語畢，講師「可能」才驚覺，這不到10坪的小空間，他毫無阻檔的正前方100公分處是我女兒，於是趕緊說：「哦，不好意思，我忘記有小朋友了。」在周遭一陣應酬大笑後，老師對我問：「小朋友應該聽不懂吧，以前這種課程都沒有小朋友的。」

嗯～他只認知到自己開了黃腔，卻沒發現已經對著全場女同學，做出最下品的歧視言論！我沒有給他留情面，當著全班與原老師在場，嚴肅地回答：「盡量不要再說了。」回家以後，我們討論此事，據女兒說法，一向伸張平權的我，當下已經眼露凶光（笑），快要發火。

我當然知道，這種回覆可能會得罪人，甚至被冠上破壞氣氛的帽子，但我必須要讓對方發現自己的不得體，我得承認，如果是單身時期、沒有家累的我，早就包包一揹，在他面前走出去了，我壓下來，只是因為不想那骨子裡的硬脾氣，驚嚇到女兒跟同學。

不管他是誰！話要看場合說，在女性佔多數的課堂上，就必須管好自己的嘴巴，不只後面的有色笑話，前面的歧視言論亦然，就算他是業界多權威的人士，也得照顧到人與人之間最基本的尊重！我們老師跟這位講師很好，他已經在我們課程出場3次，但老師抱歉，我真的不希望再看到他了...

最後，回歸開頭的問題，如果是您，您會怎麼做呢？

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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