英女王首度拄杖亮相　澳洲主持人開黃腔：單身的她會跳到你身上　

▲英國女王使用拐杖出席活動。（圖／路透）

實習記者徐敬璇／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）出席活動，首次在公開場合拄枴杖，卻被澳洲今日（Today）節目主持人史蒂芬諾維奇（Karl Stefanovic）諷刺，甚至開黃腔取笑女王單身。

95歲的女王身體依舊健朗，能繼續執行王室任務，12日出席倫敦西敏寺（Westminster Abbey）的英國皇家退伍軍人協會（Royal British Legion）百年感恩儀式（Service of Thanksgiving）活動，第一次為了增加行動的舒適度，在公開場合使用拐杖。

史蒂芬在卡倫 （Alex Cullen）播報女王拄拐杖畫面時插話說，「女王會把枴杖當武器攻擊你」，對方則接話緩和氣氛，「她95歲了，我不和她爭，也許她會砸了我然後跳到我身上」，沒想到他繼續開玩笑說，「女王會跳到你身上是因為她單身」。

除了2003年和2004年膝蓋手術修復期，女王很少公開使用拐杖，並在丈夫菲利普親王 （Prince Philip）去世後（今年4月）成為寡婦。

▲伊莉莎白女王（Queen Elizabeth II）與菲利普親王（Prince Philip）。（圖／達志影像／美聯社）