集集鐵道音樂會天籟迴盪車埕隧道　美猴王古典樂聲中登台偷月

▲「集集鐵道音樂會」奏出文化與自然、東西方藝術交響。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭國家風景區管理處28日舉辦「集集鐵道音樂會」，邀請國內知名大提琴家張正傑與其所領軍之「弦外之音團」擔綱演出，除結合台灣豐富的鐵道歷史與西洋古典音樂藝術，更由京劇大師朱陸豪化身「美猴王」，搭配多元藝術形式，呈現1小時40分的高水準的音樂饗宴和創新演出內容。

活動於當天下午3時30分假車埕隧道口登場，女高音賴珏妤、男高音林義偉及鋼琴家呂冠葶等多位藝壇名家也獲邀同台獻藝，以台灣童謠〈丟丟銅仔〉作為開場，象徵火車與童年記憶的交織，接續以德布西〈大提琴奏鳴曲〉結合朱陸豪的京劇身段演繹「美猴王偷月」之夢境意象；壓軸演出為重新編排之京劇經典〈霸王別姬〉，詮釋跨文化融合之深刻情感與藝術內涵，吸引來自全國各地之遊客共襄盛舉，現場氣氛和回響都相當熱烈。

日管處長柯建興表示，本場音樂會由張正傑策劃，以去年演出期間野生獼猴意外現身舞台為靈感，特別邀請朱陸豪登台、呈現融合東方戲曲與西方古典音樂的跨界藝術展演；交通部觀光署副署長黃勢芳和黃荷婷、台灣鐵道觀光協秘書長方正光及各級政府代表、地方民意機構及文化藝術界人士，也都親臨現場共襄盛舉。

日管處指出，本活動也是「台灣仲夏節－鐵道旅遊趣」主題系列活動之一，除音樂會精彩表演，亦結合在地特色市集及雙鐵旅遊體驗，邀請民眾深度探索集集支線的文化與自然風貌，也將持續推動在地文化、自然景觀與藝術創作之永續觀光活動，深化旅遊體驗層次，提升國內外遊客對集集支線及日月潭地區整體觀光之認識。