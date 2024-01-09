專為古典音樂打造　蘋果Apple Music古典樂1／23正式上線

▲Apple Music古典樂即將上線。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果今日宣布，專為古典音樂設計的獨立 App 「Apple Music 古典樂」，將於 1 月 23 日在台灣推出完全在地化的版本。

Apple Music 古典樂具備最大的古典音樂串流目錄，包含超過 500 萬首曲目。音樂學家團隊花了 7 年多的時間處理基礎的詮釋資料，提供 5000 萬個資料點，帶來全面最佳化的搜尋和瀏覽功能。超過 12 萬項作品、 40 萬個樂章和超過 2 萬名作曲家，皆以最高音質提供，還有數千張沉浸式空間音訊專輯。對於最受喜愛的作品， Apple Music 古典樂提供數百個、有時甚至數千筆錄音，例如貝多芬第九交響曲就有 18,000 多個錄音檔。

Apple Music 古典樂提供數千項根據相關作品和作曲家精心挑選的推薦內容，以及 700 多個來自世界領先的古典樂專家、藝人和意見領袖，精選編輯的歌單，幫助聽眾享受他們喜愛的音樂，同時實現更進一步的探索。

Apple Music 古典樂今年稍早在北美和歐洲推出，立刻成為 App Store 排名第一的免費 app，而且古典樂在 Apple 全球 Apple Music 排行榜上創下了歷來最亮眼的一週成績。推出兩天後，古典專輯也登上全球 140 多個國家的專輯排行榜，創下該音樂類型的新紀錄。

蘋果表示，合作夥伴是 Apple Music 古典樂的核心。目前的合作夥伴包括柏林愛樂樂團、維也納愛樂樂團和薩爾茲堡音樂節，以及紐約愛樂樂團、倫敦交響樂團和大都會歌劇院等頗具代表性的組織。這些合作關係也將為聽眾帶來在其他地方找不到的獨家內容。例如，未來 5 年內，維也納愛樂樂團的訂閱系列新錄製內容將在 Apple Music 和 Apple Music 古典樂上獨家上架。