去年野生猴亂入　集集鐵道音樂會出招...邀朱陸豪扮美猴王

▲2025集集鐵道音樂會將於6月28日在車埕隧道口登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

2025「台灣仲夏節之鐵道旅遊趣」系列活動之一的「集集鐵道音樂會」，將於6月28日登場，主辦單位日月潭國家風景區管理處指出，本次活動由國際知名大提琴家張正傑策劃，攜手「弦外之音」團隊、京劇大師朱陸豪共同演出，並融合西方古典與東方戲曲，呈現文化與自然交會的跨界饗宴。

日管處表示，2024年首次舉辦車埕鐵道音樂會，其獨特舞台和豐富內涵廣受好評，今年特別將其納入台灣仲夏節之鐵道旅遊趣系列當中，並再度選定具歷史意義的車埕隧道為舞台；而在去年的演出中，野生獼猴突現舞台，為整場表演增添意外驚喜，也成為今年節目的靈感來源：張正傑特別邀請朱陸豪化身「美猴王」，攜手女高音賴珏妤、男高音林義偉、鋼琴家呂冠葶，共同展演結合東方戲曲與西方古典的創新藝術形式。

本次音樂會將由耳熟能詳的童謠〈丟丟銅仔〉揭開序幕，象徵火車與童年交錯的記憶；接續以德布西〈大提琴奏鳴曲〉配合京劇身段演繹「美猴王偷月」夢境場景；最後以重新編排的京劇經典〈霸王別姬〉壓軸演出，帶來情感深刻、跨文化的多元演出形式。

日管處表示，本次活動時間為6月28日（星期六）下午3時30分，地點在車埕隧道口，可望再次展現台鐵集集支線豐富的文化能量與自然魅力，以及從車埕老街到集集火車站所乘載的土地故事與旅人記憶；相關資訊請見下列網址：

「日月潭觀光旅遊網」：https://www.sunmoonlake.gov.tw/zh-tw/event/calendardetail/2793

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