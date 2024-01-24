涵蓋500萬首曲目　Apple Music 古典樂正式在台上線

▲Apple Music 古典樂正式上線。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果今日宣布，專為古典音樂打造的獨立 App「Apple Music 古典樂」在台灣正式推出。Apple Music 訂閱者可下載並享有「Apple Music 古典樂」App，包含在原本的訂閱服務中，無需額外付費。

蘋果表示，「Apple Music 古典樂」提供無可比擬的古典樂目錄和全面最佳化的搜尋功能，讓使用者能快速輕鬆地找到任何錄音檔，聽眾可以享受卓越的音質，並透過沉浸式「空間音訊」以全新的方式體驗許多古典樂經典之作。「Apple Music 古典樂」結合 Apple Music，為每個人提供完整的音樂體驗，從古典樂資深樂迷到初次接觸者，所有人都能盡情享受。

「Apple Music 古典樂」帶來究極古典樂體驗，提供數百個精選播放列表、數千個獨家錄音檔、富有深度的作曲家傳記、許多重要作品的深入指南、直覺的瀏覽功能等等。

提供古典樂目錄，包含超過 500 萬首曲目和作品，從新發行的作品到著名的大作皆有。

按作曲家、作品、指揮、樂器、時期、管弦樂團或合唱團進行搜尋和瀏覽，並立即找到特定錄音的功能。

此外也有專為古典樂設計的介面，具備完整且準確的後設資料，確保使用者確切了解正在演奏的作品和音樂家。加上支援卓越的音質 ，高達 192 kHz/24 位元高解析度無損音訊，並有數千筆沉浸式「空間音訊」錄音。

除此之外，也有數以千計的獨家錄音檔、數以千計的專家評介，包括富有深度的作曲家傳記、數以千計的重要作品敘述等等。