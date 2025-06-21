作弊被抓包！高雄某科大生「空手擊碎玻璃」送醫　校方說話了

▲學生期末考作弊被抓包，情緒失控擊碎玻璃濺血，血跡從窗邊一路延伸出門口。（圖／翻攝自Threads）

記者吳奕靖、郭玗潔／高雄報導

高雄某科技大學進行期末考時，有學生因攜帶小抄，遭老師請出考場，學生離開教室後情緒激動，竟走到其他沒人使用的教室發洩情緒，擊碎玻璃造成自己受傷，現場桌椅傾倒、血跡斑斑，學生也被送醫縫合。對此，校方回應，學生受傷後立即請校護初步處理，並由同學陪同就醫，也聯絡家長接回，後續將持續輔導該生，並按規定處理考試違規事件。

畫面被目擊者發上社群媒體，表示「作弊還惱羞成怒的下場，可憐明天甄選面試的學弟妹」，只見教室內課桌椅傾倒，椅子、地板上血跡斑斑，從窗邊一路滴到教室門口外，底下網友看圖立即推測「我猜1.情緒失控、2.亂砸桌椅、3.弄傷自己、4.惱羞逃走」，引發熱議。

對此，學校回應，當事學生受傷後即經校護初步處置，並判斷應送醫進一步縫合，在同學陪同下就醫，校安人員也協同到場、聯繫家屬。診治後，已由家人連夜接回家，就近就醫、照護，家屬全程理解事發原因以及本校各階段相關處理。意外發生的教室也緊急管制、清潔及復原。

學校強調，將持續關懷、輔導學生，並按規定處理考試違規事件。此意外事件為單純試場違規行為以及個人行為失序，非網傳打架，也沒有其他人員受傷。