赴日旅遊注意！日本3機場「機上竊案」爆增　尤其是「廉航」

▲「機上盜竊案」大多發生在旅客睡覺的時候，小偷會趁機從放置在座位上方行李架內的錢包裡抽走現金和信用卡。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

搭飛機也要小心被偷！日本國土交通省最新統計，成田、關西、福岡機場2024年機上盜竊案數量大增，推測原因是新冠疫情過去後，加上日元貶值，訪日旅客增加所導致。值得注意的是，大部分竊案發生在乘客熟睡時，竊賊便會趁機打開座位上方的行李架，並將錢包裡的現金和信用卡抽走。

根據《共同社》報導，日本國交省東京航空局和大阪航空局的統計顯示，目前日本國內和國際航線合計旅客數，前5名機場是羽田、成田、關西、福岡和新千歲機場。而針對5大機場轄區內的警察機關進行詢問，發現成田、關西、福岡這3座機場的「機上盜竊案」數量呈現增長趨勢。

結果顯示，對比2023年和2024年，成田從8件增加到17件、關西從10件增至17件、福岡從3件增到10件，而羽田則是從18件減少至9件、新千歲均為1起，沒有增減。

櫻美林大學教授戶崎肇指出，成田和關西機場積極開通廉價航空公司航班，而羽田的廉航航班較少，由於有些廉航托運行李時需另外付費，造成帶上飛機的隨身行李增加，可能更易成為下手的目標。

戶崎肇也分析，因國際航班飛行時間較長，旅客會在機上睡覺和用餐，隨著行李離開視線的時間變長，也更容易遭竊。

大阪府警關西機場警署受理的17件「機上盜竊案」中，有13件是國際航班。據悉，盜竊案大多發生在旅客睡覺的時候，小偷便會趁機從放置在座位上方行李架內的錢包裡抽走現金和信用卡。

報導指出，「機上盜竊案」數量增加，可能與新冠疫情後，加上日元貶值，訪日旅客大增有關。專家也呼籲「有必要盡快採取對策」。

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