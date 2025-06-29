超乖新人被電爆「1句話退群組」　同事傻了！網轟：再嗆00後草莓啊

▲主管故意找碴，新人火速辭職退群組。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

「大家看過最猛的新人是什麼樣？」一名網友透露，6月迎來一名25歲新人，深得同事好感，主管卻以「測試抗壓性」為由，常在群組公審他的小錯。沒想到新人壓力爆炸，直接在群組留下辭職訊息後秒退群，如此決絕舉動讓眾人傻眼，原PO更哀號「工作量又變多了！」

一名男網友在Dcard表示，新人6月才來上班，看起來就是安安靜靜的I人，個性也乖巧有禮貌，但主管總愛對新人下馬威，故意挑極小的錯誤在群組電爆他，還說這是「測試抗壓性」。

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豈料，新人突然在群組發文，「因犯重大錯誤無法原諒自己，決定引咎辭職做到今天」，接著火速退出三個公用群組，讓原PO傻眼至極，所有同事也無言不已。

最慘的是，好不容易找到新人，也教了一個月工作流程，現在全泡湯了，原PO忍不住感嘆「現在大家工作量又變多了！」事後，主管不以為意表示，「找新人要找有經濟壓力的。」

底下網友也看不下去砲翻，「新人做得很棒欸，主管應該檢討一下自己管人的方式」、「笑死，再來嗆00後草莓啊」、「主管要不要來一個團隊集體消失的壓力測試」、「就是有這種爛公司明明很缺人，好不容易找到人又要把人給逼走，難怪找不到員工」、「三、四萬的工作一大堆，有經濟壓力也不稀罕這個工作」、「下次換大家集體離職幫他壓力測試」、「笑死，想給別人下馬威，結果新人直接離職」。