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假影片控「賴總統不管昏倒士兵」　國防部提告法官裁定不罰

▲總統府。（圖／記者李毓康攝）

▲總統府。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

社群網路今年3月21日流傳一段名為「總統視導部隊，士兵突然昏倒」的假影片，內容散布謠言稱賴清德總統在視察部隊時，一名士兵當場倒地失去意識，但賴總統不顧士兵死活，僅關心操演進度。影片上方並加註簡體中文內容，抨擊民進黨政府，引發關注與爭議。對此，國防部迅速澄清並強調該影片為變造內容，將針對相關傳播者依法追查並究責。

國防部於3月25日發布新聞稿，表示該影片為經過剪輯與變造的不實資訊。當天賴清德總統至部隊視導後，官兵依序卸下裝備，並無任何人員昏倒事件發生。國防部嚴正指出，針對刻意捏造與散布假訊息的行為，除視為影響國軍形象與社會安定外，亦不排除為敵對勢力發動之認知作戰，將全力蒐證並配合司法偵辦。

經查，高雄警方循線查出一名轉傳該影片的呂姓男子，並依違反《社會秩序維護法》將其移送橋頭地方法院簡易庭裁處。呂男向警方供稱，自己僅是看到影片後「單純分享」，並無散播不實資訊的惡意，也未加註評論。

法官審酌後認為，呂男未經查證即轉傳變造影片，行為雖屬輕率，確實可能對政府機關造成負面觀感或產生誤導，但難認其主觀上有明知內容不實並故意擴散的動機。此外，影片雖描述總統漠視士兵安危，但內容並未涉及恐怖、暴力或煽動性言論，不足以造成民眾心生畏懼或公共安寧受損。

此外，影片所附簡體文字與語氣明顯偏頗，一般閱聽者應有辨識能力，亦可透過媒體或官方澄清進行查證。再加上國防部已第一時間發布新聞稿澄清事實，且網路上亦有大量報導指出該影片為假，足使一般民眾不致因此陷入錯誤判斷或恐慌。綜合以上理由，橋頭簡易庭認為呂男的行為不構成《社會秩序維護法》所規範的違序行為，裁定不予處罰。

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